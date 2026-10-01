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Mesleki eğitimde açık kaynak köprüsü: Green Pharmacy hareketliliği Samsun'da

Green Pharmacy projesinin Samsun hareketliliğinde 18 Sırp ve Bulgar akademisyen, açık eğitim kaynaklarının mesleki eğitimde kullanım deneyimlerini paylaştı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 11:59

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Mesleki eğitimde açık kaynak köprüsü: Green Pharmacy hareketliliği Samsun'da

Green Pharmacy projesinin Samsun hareketliliği tamamlandı

Samsun'da yürütülen Green Pharmacy Erasmus+ Projesi (referans no 2025-1-BG01-KA222-VET-000-360-312) kapsamında gerçekleştirilen üçüncü hareketlilik programı üç gün sürdü ve mesleki eğitimde açık eğitim kaynaklarının (AEK) kullanımına odaklandı.

program ve katılımcılar:

Atakum İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü ile Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen programa Sırbistan ve Bulgaristan'dan 18 akademisyen ve öğretmen katıldı. Etkinlik süresince katılımcılar farklı ülkelerdeki eğitim uygulamaları ve deneyimleri hakkında bilgi alışverişinde bulundu, iyi uygulama örnekleri paylaşıldı.

Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa Şahin, programın uluslararası bilgi paylaşımı ve iş birliği açısından önemli olduğunu belirterek Atakum İlçe Millî Eğitim Müdürü Yüksel Aydın ile Proje Koordinatörü Burak Gür'e teşekkür etti.

açık eğitim kaynaklarının eğitime katkıları:

Programın oturumlarında Açık Eğitim Kaynakları (AEK) farklı yönleriyle ele alındı. Sunum ve atölye çalışmalarında, AEK'lerin ders süreçlerine entegrasyonu, eğitim ortamlarında etkin kullanımı ve öğretim süreçlerine sağladığı katkılar tartışıldı. Katılımcılar, bu kaynaklardan daha etkin yararlanma yöntemlerini ve uygulama örneklerini paylaştı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) akademisyenleri tarafından yapılan sunumlarda, AEK'lerin öğretim süreçlerine katkıları ile mesleki eğitimde uygulanabilirliği üzerinde duruldu ve pratik öneriler paylaşıldı.

Organizatörler, Green Pharmacy Projesi kapsamında gerçekleştirilen bu üçüncü hareketliliğin açık ve yenilikçi eğitim anlayışının yaygınlaştırılmasına ve mesleki eğitimde uluslararası iş birliğinin güçlendirilmesine katkı sağladığını bildirdi.

SAMSUN&#039;DA YÜRÜTÜLEN GREEN PHARMACY ERASMUS+ PROJESİ KAPSAMINDA DÜZENLENEN PROGRAMDA, SIRBİSTAN VE...

SAMSUN'DA YÜRÜTÜLEN GREEN PHARMACY ERASMUS+ PROJESİ KAPSAMINDA DÜZENLENEN PROGRAMDA, SIRBİSTAN VE BULGARİSTAN’DAN GELEN 18 AKADEMİSYEN VE ÖĞRETMEN, AÇIK EĞİTİM KAYNAKLARININ MESLEKİ EĞİTİMDE KULLANIMINA İLİŞKİN BİLGİ VE DENEYİMLERİNİ PAYLAŞTI.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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