Kayseri'de okul sporları 2026-2027 yol haritası belirlendi

Kayseri'de okul sporları yeni sezona hazırlanıyor

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı okul sporları programı için kapsamlı bir planlama çalışması yürüttü. Toplantı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı başkanlığında gerçekleştirildi ve İl Müdürlüğü Okul Sporları Birimi ile yeni sezonun öncelikleri masaya yatırıldı.

hedefler ve takvim:

Toplantıda, yeni dönemde uygulanacak müsabaka takvimleriin belirlenmesi, il geneline yayılacak branş çeşitliliğinin artırılması ve öğrencilerin sportif etkinliklere katılım oranlarının yükseltilmesi konuları ele alındı. Organizasyonların daha etkin yürütülmesi için lojistik ve planlama adımları değerlendirildi.

altyapı ve yetenek keşfi:

İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, okul sporlarının çocuk ve gençleri spora kazandırmadaki rolüne vurgu yaparak okullarda ortaya çıkabilecek yeteneklerin geleceğin sporcuları olabileceğini belirtti. Kabakcı, öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra sporun sağladığı disiplin, takım ruhu, mücadele ve özgüven gibi kazanımlarının önemini vurguladı.

2026-2027 eğitim-öğretim yılında, çeşitli branşlarda gençlerin buluşturulması, yetenek taramaları ve Kayseri'nin spor altyapısına yeni sporcular kazandırılmasına yönelik çalışmaların sürdürüleceği bildirildi. Toplantıda alınan kararların uygulanmasına ilişkin takip mekanizmalarının oluşturulması ve okullar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi planlandı.

KAYSERİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRÜ ALİ İHSAN KABAKCI BAŞKANLIĞINDA DÜZENLENEN TOPLANTIDA, 2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI OKUL SPORLARI FAALİYETLERİ, MÜSABAKA TAKVİMLERİ VE ÖĞRENCİLERİN SPORTİF FAALİYETLERE KATILIMININ ARTIRILMASI KONULARI ELE ALINDI.