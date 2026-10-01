Kayserili sporculardan mersin'de para atıcılıkta dört Türkiye derecesi

Kayseri GSİM'den Mersin'de güçlü performans

Mersin'de 27-30 Eylül 2026 tarihlerinde düzenlenen Para Atıcılık Tüm Dallar Türkiye Kupası'nda Kayseri GSİM Spor Kulübü sporcuları önemli dereceler alarak kente gurur yaşattı. Türkiye'nin farklı illerinden atıcıların yarıştığı organizasyonda Kayserili sporcular dört ayrı kategoride dereceye girdi.

Bireysel başarılar:

Türkiye şampiyonluğu: 10 metre havalı tabanca P1 Genç Erkekler SH1 kategorisinde Kerim Yıldırım altın madalya kazanarak Türkiye şampiyonu oldu.

Türkiye ikinciliği: 10 metre havalı tabanca P2 Genç Kadınlar SH1 kategorisinde Melisa Bahar Bağ gümüş madalya elde etti.

takım ve karışık kategorilerde dereceler:

Türkiye ikinciliği: 10 metre havalı tabanca P6 karışık takım kategorisinde Kerim Yıldırım ve Melisa Bahar Bağ birlikte ülke ikincisi oldu.

Türkiye üçüncülüğü: 10 metre havalı tabanca P1 Erkekler Takım SH1 kategorisinde Kerim Yıldırım, Osman Bağ ve Doğan Yıldızay'dan oluşan Kayseri GSİM takımı bronz madalya kazandı.

Bu sonuçlarla Kayseri GSİM Spor Kulübü, farklı yaş ve disiplinlerdeki atıcılarıyla Türkiye Kupası'nda varlığını ortaya koydu ve kulübün genç sporcularının ilerleyen organizasyonlar için umut verdiği görüldü.

MERSİN’DE DÜZENLENEN PARA ATICILIK TÜM DALLAR TÜRKİYE KUPASI’NDA KAYSERİ GSİM SPOR KULÜBÜ SPORCULARI 1 TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞU, 2 İKİNCİLİK VE 1 ÜÇÜNCÜLÜK ELDE EDEREK ÖNEMLİ BİR BAŞARIYA İMZA ATTI.