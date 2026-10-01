Bolvadin'de iki öğrenci daha icazet belgesi aldı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde faaliyet gösteren Sultan Carullah Erkek Kur'an Kursu'nda eğitımlarını tamamlayarak hafızlık belgesi almaya hak kazanan iki öğrenci için tören düzenlendi. Belgeler, Bolvadin İlçe Müftüsü Resul Arıcı tarafından takdim edildi.

tören ve belge takdimi:

Tören, Bolvadin İlçe Müftülüğüne bağlı kursun ev sahipliğinde gerçekleştirildi. İcazet belgeleri, kurs yetkilileri ve ailelerin hazır bulunduğu programda öğrencilerin başarısını tescilleyen resmi belge olarak öğrencilere sunuldu.