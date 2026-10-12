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Altınyayla Kara Yokuş'ta yük kamyonu devrildi, sürücü hafif yaralandı

Burdur Altınyayla Kara Yokuş mevkiinde 15 AEE 835 plakalı yük kamyonunun devrilmesi sonucu sürücü hafif yaralandı; ekipler olay yerine sevk edildi.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 12:15

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Altınyayla Kara Yokuş'ta yük kamyonu devrildi, sürücü hafif yaralandı

Kaza detayları:

Burdur'da dün Altınyayla ilçesi yolu üzerindeki Kara Yokuş mevkiinde seyir halindeki 15 AEE 835 plakalı yük kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Müdahale ve yaralanma:

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan kamyon sürücüsü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Soruşturma:

Kaza ile ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

BURDUR’DA SEYİR HALİNDEKİ YÜK KAMYONUNUN KONTROLDEN ÇIKARAK DEVRİLMESİ SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK...

BURDUR’DA SEYİR HALİNDEKİ YÜK KAMYONUNUN KONTROLDEN ÇIKARAK DEVRİLMESİ SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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