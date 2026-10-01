Niğde'den teknoloji köprüsü: NÖHÜ ve Niğde Teknopark buluşları Teknofest’te tanıtıldı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ve Niğde Teknopark TEKNOFEST 2026'da

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ) ile Niğde Teknopark tarafından geliştirilen yenilikçi ürün ve buluşlar, TEKNOFEST 2026 Güneydoğu kapsamında düzenlenen Türk Patent ISIF26 Uluslararası Buluş Fuarında ziyaretçilerle buluştu. Stand, Türkiye’nin ve bölgenin teknoloji ekosistemini temsil eden projeleri geniş bir kitleye tanıtma fırsatı sundu.

Üst düzey ziyaretçiler ve alınan geri bildirimler:

Fuarda yer alan NÖHÜ ve Teknopark standını; Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Muhammet Kasım Gönüllü ziyaret etti. Gönüllü, üniversite ve Teknopark bünyesinde yürütülen Ar-Ge çalışmaları ile geliştirilen yenilikçi buluşlar hakkında bilgi aldı. Stand ayrıca Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürü Dr. Damla Turan ve Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. M. Zeki Durak tarafından da ziyaret edildi.

Projeler, patentler ve iş birliği fırsatları:

Ziyaretler sırasında üniversite bünyesinde geliştirilen projeler, patent çalışmaları ve teknoloji odaklı faaliyetler hakkında kapsamlı bilgi paylaşımı gerçekleştirildi. Katılımcılar, sergilenen çözümlerin sanayi uygulamalarına dönüştürülmesi ve akademik çalışmalardan ticarileştirmeye uzanan süreçler üzerine değerlendirmelerde bulundu.

TEKNOFEST gibi ulusal ve uluslararası ölçekteki organizasyonlarda yer almak, NÖHÜ ve Niğde Teknopark için akademik çalışmaları sanayi ile buluşturma, yeni iş birlikleri geliştirme ve teknoloji transferini hızlandırma açısından önem taşıyor. Stand ziyaretleri, hem kurumların görünürlüğünü artırdı hem de potansiyel paydaşlarla doğrudan temas kurma imkânı sağladı.

Organizasyon yetkilileri, etkinliğin üniversitenin bilimsel ve teknolojik çalışmalarının tanıtılması ile sektörel ilişkilerin güçlendirilmesi bakımından önemli bir platform sunduğunu vurguladı.

NÖHÜ TEKNOPARK’IN BULUŞLARI TEKNOFEST’TE İLGİ GÖRDÜ