Antalya-Isparta karayolunda midibüs bariyere çarparak devrildi

Antalya-Isparta yolunda midibüs devrildi

Antalya'nın Aksu ilçesi Antalya-Isparta yolu üzerinde saat 11.00 civarında bir midibüsün devrilmesi sonucu kaza meydana geldi.

Kaza ve ilk bulgular:

Edinilen bilgiye göre midibüs, henüz bilinmeyen bir nedenle bariyerlere çarpıp devrildi. Olayda yaralıların olduğu bildirildi; kazanın kesin nedeni yetkililerce araştırılıyor.

Müdahale ve yönlendirilen ekipler:

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerinde müdahale ve gerekli güvenlik önlemlerini sürdürüyor. Gelişmeler yetkililer tarafından paylaşılacak.

ANTALYA-ISPARTA YOLUNDA MİDİBÜS DEVRİLMESİ SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA YARALILARIN OLDUĞU BİLDİRİLDİ.