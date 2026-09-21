Olayın gelişimi:

Başakşehir'de bir sokak ortasında silahlı saldırı meydana geldi. Olayın hemen ardından bölgeye çok sayıda polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Saldırının nasıl ve hangi koşullarda gerçekleştiğine dair yetkililerce yapılan resmi bir detay paylaşımı bulunmuyor; olay yerinde incelemeler devam ediyor.

Müdahale ve soruşturma:

Olay yerinde bulunan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Müdahale sonrası yaralılar hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

Emniyet güçleri, olayın aydınlatılması için çalışmalarını sürdürüyor; görgü tanıkları ve çevredeki güvenlik kameralarının incelenmesi bekleniyor.

Başakşehir'de sokak ortasında silahlı saldırı