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Çöp poşetiyle gizlenip garajı ve otomobili yakan zanlı tutuklandı

Cumartesi akşamı Akçaalan Mahallesi'nde üzerine çöp poşeti geçirip garajdaki otomobili ve binayı ateşe veren şüpheli Aydın K. tutuklandı.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 17:35

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Çöp poşetiyle gizlenip garajı ve otomobili yakan zanlı tutuklandı

Olayın gelişimi:

Antalya'nın Serik ilçesi Akçaalan Mahallesi'nde Cumartesi akşamı saat 22:30 sıralarında meydana gelen yangın, önce Fatma Demir'e ait garajda başladı ve binanın üç katına sıçrayınca mahallede korku yarattı. Olayın ilk incelemesini yapan Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yangının çıkış nedenini tespit etmek üzere güvenlik kameralarını inceledi.

Kayıtlarda, yüzünü gizlemek için üzerine siyah bir çöp poşeti geçiren bir kişinin motosikletle bölgeye geldiği, kısa süre içinde garajda ve içinde parklı otomobilde alevlerin yükseldiği, zanlının ardından hızla kaçtığı görüldü. Görüntülerdeki hareketler, ekiplerin kundaklama şüphesini güçlendirdi.

Görüntü incelemesi ve yakalama:

Asayiş ekipleri, kaçış yönündeki tüm kameraları tek tek takip ederek zanlının eşkalini ve kimliğini tespit etti. Düzenlenen operasyonda şüpheli olarak belirlenen Aydın K. bir ikamette yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemler sırasında olayın gerçekleştiği apartman önündeki arazide küçükbaş hayvan beslediğini söyleyen zanlının, bina sakinlerinin hayvanların kötü kokusundan şikayetçi olduğunu öne sürdüğü öğrenildi.

Emniyetteki sorgulama, delil değerlendirmesi ve güvenlik kamerası görüntülerinin bir araya getirilmesi sonrası şüpheli adliyeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliği tarafından tutuklama kararı verildi ve Aydın K. cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor; ekipler, yangının çıkışına ilişkin teknik incelemelerle birlikte olaya karışmış olabileceği düşünülen tüm unsurları araştırmaya devam ediyor.

ŞÜPHELİ, ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI. (ARŞİV)

ŞÜPHELİ, ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI. (ARŞİV)

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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