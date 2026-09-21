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Bayraklı tüneli'nde tır alev aldı, itfaiye yangını 20 dakikada söndürdü

İzmir Bayraklı Tünelleri'nde 12.33'te tırda çıkan yangın, itfaiyenin 20 dakikalık müdahalesiyle başka araçlara sıçramadan söndürüldü; can kaybı yok.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 16:04

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Bayraklı tüneli'nde tır alev aldı, itfaiye yangını 20 dakikada söndürdü

olayın gelişimi:

İzmir Bayraklı Tünelleri Çiğli istikametinde, 12.33 sıralarında seyir halindeki bir tırda alevler yükseldi. Yapılan ihbar üzerine bölgeye İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi sevk edildi.

Olay yerine gönderilen ekiplerden Karşıyaka, Çiğli ve Merkez gruplarına ait arazözler ile temiz hava dolum aracı kısa sürede intikal etti. Ekipler yangına ilk müdahaleyi hızla yaparak alevlerin tüneldeki diğer araçlara sıçramasını engelledi.

müdahale ve sonuçları:

İtfaiye çalışmalarında, tünelde oluşan yoğun dumanın uzaklaştırılması için duman tahliye sistemi devreye alındı. Yaklaşık 20 dakika süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Yangında tır tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi; olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Müdahale nedeniyle bir süre durdurulan trafik, çalışmanın tamamlanmasının ardından yeniden normale döndü.

Yetkililer müdahalenin zamanında ve koordineli yapılmasının, olası daha büyük hasar ve yaralanmaların önüne geçtiğini belirtti.

Bayraklı Tüneli&#039;nde korkutan tır yangını

Bayraklı Tüneli'nde korkutan tır yangını

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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