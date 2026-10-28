Besni'de çukura düşen köpek itfaiyenin müdahalesiyle serbest kaldı

Besni'de kanalizasyon çukuruna düşen köpek kurtarıldı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde, yapımı devam eden kent meydanı alanında bir köpek kanalizasyon çukuruna düştü. Olay, Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi; köpeğin çukurda mahsur kaldığını gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

Müdahale nasıl gerçekleşti:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, çukurda kalan köpeği kurtarmak için kısa süreli bir çalışma başlattı. Ekipler, uygun ekipman ve koordinasyonla köpeği bulunduğu yerden dikkatle çıkardı.

Sonrası ve durum:

Ekiplerin müdahalesi sonucu köpek yara almadan kurtarıldı. Kurtarılan hayvan, olay yerinden kısa süre sonra uzaklaşarak gözden kayboldu. Yetkililerin ve vatandaşların hızlı ihbarı ile müdahale, olumsuz bir durumun önüne geçti.

BESNİ İLÇESİNDE YAPIMI DEVAM EDEN KENT MEYDANI ALANINDAKİ KANALİZASYON ÇUKURUNA DÜŞEN KÖPEK, İTFAİYE EKİPLERİNCE KURTARILDI