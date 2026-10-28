Çanakkale'de huzur uygulamalarının bilançosu: 10 aranan tutuklandı

Çanakkale'de yürütülen huzur uygulamalarında çok sayıda yakalama

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 19-26 Ekim tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerde gerçekleştirdiği huzur uygulamalarında geniş çaplı kontroller yapıldı. Bu denetimlerde öncelik, aranan şüphelilerin yakalanması, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele ile kamu düzeninin korunması olarak belirlendi.

uygulamaların kapsamı ve gözlemler:

Uygulamalarda 9.548 şahıs ve 2.232 araç kontrol edildi. Kontroller sırasında hakkında arama kaydı bulunan 18 şahıs yakalandı; bu kişilerden 10'u çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Trafik kontrollerinde ise 467 araç sürücüsüne idari trafik para cezası uygulandı.

Uyuşturucu ile mücadelede ele geçirilenler arasında toplam 453 gram narkotik madde, 17 sentetik ecza ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 20.000 TL bulundu. Bu bulgular, operasyonların narkotik suçlara yönelik etkinliğini ortaya koydu.

kaçak göç ve sahil güvenlik iş birliği:

Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ile koordineli yürütülen çalışmalarda yasadışı yollardan yurtdışına çıkmaya teşebbüs eden 39 düzensiz göçmen yakalandı. Bu kişiler, gerekli yasal işlemler için Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi (GÖKSEM)'e teslim edildi. Operasyonda, organizatörlük yaptıkları tespit edilen 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı ve olay yerinde 10 can yeleği, 8 can simidi ile bir el hava pompasına el konuldu.

kumar operasyonu ve idari işlemler:

Kumar suçlarına yönelik operasyonda ise 296.640 TL, 4 cep telefonu, kamera kayıt cihazı, 662 iskambil kağıdı ve bir hesap defteri ele geçirildi. İş yerinde kumar oynayan 13 şüpheli hakkında idari işlem uygulanırken, 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Genel olarak operasyonlarda toplam 69 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildi; bu kişilerden 8'i adli makamlarca tutuklandı. Kamu huzurunu bozacak şekilde davranışlarda bulunan 111 şahıs hakkında ise Kabahatler Kanunu hükümlerince idari yaptırım uygulandı.

Yetkililer, denetimlerin aralıksız şekilde devam edeceğini ve toplumsal güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalara ağırlık verileceğini bildirdi.

ELE GEÇİRİLENLER