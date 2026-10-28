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Soba açık kalınca bungalov alev aldı, itfaiye ormanı kurtardı

Bursa Nilüfer'de bir bungalovda çıkan ve sobanın açık bırakılmasına bağlanan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle ormana sıçramadan söndürüldü.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 12:47

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Soba açık kalınca bungalov alev aldı, itfaiye ormanı kurtardı

Olayın gelişimi:

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Ayvaköy Mahallesi'nde ormanlık alandaki bir bungalov evde yangın çıktı. Görgü ve ilk tespitlere göre yangının nedeni sobanın açık bırakılması olarak bildirildi. Ev sahibi, evinin yandığını öğrenince kısa süre içinde olay yerine geri döndü.

İtfaiyenin müdahalesi:

Yangın ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. Ekiplerin hızlı ve koordineli çalışması sayesinde alevler yayılarak bitki örtüsüne ulaşmadan kontrol altına alındı; yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Hasar ve sonuçlar:

Müdahaleye rağmen bungalow evde maddi hasar meydana geldi. Olay, olası orman yangınının büyümesini önleyerek daha geniş bir afetin önüne geçti. Yetkililer, benzer olayların önüne geçmek için soba ve ısıtıcı kullanımında dikkatli olunması uyarısını yineledi.

BURSA&#039;DA SOBANIN AÇIK BIRAKILMASI SONUCU ÇIKTIĞI BELİRTİLEN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN HIZLI...

BURSA'DA SOBANIN AÇIK BIRAKILMASI SONUCU ÇIKTIĞI BELİRTİLEN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN HIZLI MÜDAHALESİYLE KONTROL ALTINA ALINARAK SÖNDÜRÜLDÜ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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