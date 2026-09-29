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Bilecik'te narkotik operasyonunda bir kişinin üzerinde metamfetamin bulundu

Bilecik'te Narkotik ekiplerinin çalışmasında bir kişinin üzerinde muhtelif miktarda metamfetamin bulundu; şüpheli iki ayrı suçtan gözaltına alındı.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 10:54

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Bilecik'te narkotik operasyonunda bir kişinin üzerinde metamfetamin bulundu

operasyon detayları:

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında bir çalışma yürüttü. Yapılan uygulamada bir şahsın üzerinde arama yapıldı ve arama sonucunda muhtelif miktarda metamfetamin ele geçirildi.

ele geçirilen madde ve arama:

Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği aramada tespit edilen metamfetamin, olay yerinde kayıt altına alındı. Ele geçirilen maddelerin miktarı haber kaynaklarında "muhtelif miktar" olarak bildirildi.

şüpheliye yöneltilen suçlamalar:

Şüpheli, konusu geçen eylemler nedeniyle 'Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti' ile 'Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçlarından gözaltına alındı.

BİLECİK’TE ÜZERİNDE METAMFETAMİNLE YAKALANDI

BİLECİK’TE ÜZERİNDE METAMFETAMİNLE YAKALANDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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