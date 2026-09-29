Meram’da sosyal destek ağı büyüdü: taziye otobüsü sayısı 10’a ulaştı

Meram Belediyesi sosyal hizmet filolarını güçlendirdi

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışını genişleterek hizmet ağını büyüttü. Arif Bilge Tesisleri'nde tamamlanan iki yeni taziye otobüsünün hizmete alınmasıyla taziye otobüsü sayısı 10'a yükseldi. Belediye bünyesinde toplam 15 hizmet aracı bulunuyor: 10 taziye otobüsü, 1 engelli nakil aracı, 1 cenaze yıkama aracı, 2 çadır taşıma aracı ve 1 ev temizlik aracı.

2026 hizmet verileri ve kullanım dağılımı:

Belediyenin açıkladığı verilere göre 2026 yılında cenaze, taziye ve sosyal destek hizmetleri kapsamında toplam 1.587 hizmet sağlandı. Bu hizmetlerin dağılımı şu şekilde: 376 taziye otobüsü seferi, 590 taziye çadırı kurulumu, 49 cenaze yıkama hizmeti, 414 engelli nakil hizmeti ve 158 ev temizliği hizmeti.

Başkan Mustafa Kavuş'un açıklamaları:

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, yeni araçları yerinde inceleyerek hizmetlere start verdi. Kavuş, belediyeciliğin yalnızca fiziki yatırımlardan ibaret olmadığını vurgulayarak, "İnsanımızın sevincinde de acısında da yanındayız" ifadelerini kullandı. Yeni taziye otobüslerinin devreye girmesiyle sosyal hizmet filosunun daha da güçlendiğini ve vatandaşlara daha hızlı, pratik ve konforlu hizmet sunulacağını belirtti.

Araç üretimi ve maliyet etkinliği:

Kavuş, yeni taziye araçlarının belediyenin kendi atölyelerinde dizayn edilip donatıldığını söyledi. Arif Bilge Tesisleri'ndeki atölyelerde hazırlanan donanımlar sayesinde hizmetin en az maliyetle ve yüksek konforda sunulmasına çalışıldığını ifade etti. Başkan, mobil cenaze yıkama aracının da talep eden vatandaşların evlerinin önünde hizmet verdiğini hatırlattı.

Belediye, taziye otobüslerinin kışın sıcak, yazın serin ve konforlu ortam sunduğunu; filoyu neredeyse her yıl ikişer araç ekleyerek büyüttüklerini belirtiyor. Kavuş, bu yaklaşımı "vatandaşın doğumdan ölüme kadar hayatın her anında belediyenin desteğini hissetmesi" olarak tanımladı.

Engelli ve ev temizlik hizmetleri:

Meram Belediyesi sosyal hizmetlerini taziye ve cenaze hizmetleriyle sınırlı tutmuyor. Filoda bulunan engelli nakil aracıyla hastane randevularına gidemeyecek durumda olan vatandaşlar evlerinden alınıp işlemlerinin ardından tekrar evlerine bırakılıyor; bu hizmet kapsamında 414 kez destek sağlandı. Ayrıca yalnız yaşayan, yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşların ev temizliği talepleri de karşılanıyor.

Belediye yetkilileri, 7/24 hizmet anlayışıyla hem iyi günde hem kötü günde hemşehrilerin yanında olmayı sürdüreceklerini, sosyal hizmetlere "Çünkü bugün bir başkasının ihtiyacı olan hizmet, yarın hepimizin ihtiyacı olabilir" düşüncesiyle önem verdiklerini vurguladı.

MERAM BELEDİYESİ, SOSYAL BELEDİYECİLİKTEKİ ÖNCÜ VE GÜÇLÜ ANLAYIŞIYLA HİZMET FİLOSUNU BÜYÜTMEYE DEVAM EDİYOR. İKİ YENİ TAZİYE OTOBÜSÜNÜN HİZMETE ALINMASIYLA MERAM’DA TAZİYE ARAÇLARININ SAYISI 10’A YÜKSELİRKEN, MERAM BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA KAVUŞ, VATANDAŞLARIN İYİ VE KÖTÜ GÜNLERİNDE YANINDA OLMAYA DEVAM ETTİKLERİNİ İFADE ETTİ.