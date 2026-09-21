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Boşanma tartışması ölümle sonuçlandı: sanık çelik yelekle adliyeye sevk edildi

20 Eylül'de Hatay Payas'ta boşanma aşamasındaki eşi Emine Çil'i pompalı tüfekle öldüren K.Ç., emniyet işlemleri sonrası çelik yelekle adliyeye sevk edildi.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 15:57

GÜNCELLEME: 21 Eylül 2026 - 16:08

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Boşanma tartışması ölümle sonuçlandı: sanık çelik yelekle adliyeye sevk edildi

Olayın genel çerçevesi

Hatay'ın Payas ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde 20 Eylül akşamı meydana gelen olayda, 54 yaşındaki K.Ç., boşanma aşamasında olduğu eşi 47 yaşındaki Emine Çil'i pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Olay, iki çocuğun bulunduğu ailede yaşanan tartışmanın ardından gerçekleşti.

Olayın ayrıntıları:

Edinilen bilgiye göre, konuşma sırasında alevlenen tartışma sonrası silahın kullanıldığı belirtildi. Polis ekipleri, olayın ardından şüpheliyi üzerinde silahla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. İlk ifadelerinde K.Ç.'nin tartışma sırasında sinirlenerek bu eylemi gerçekleştirdiğini söylediği kaydedildi.

Adliyeye sevk ve soruşturmanın seyri:

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheli, güvenlik önlemleri altında ve çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edildi. K.Ç.'nin adliyedeki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma, Cumhuriyet savcılığı ve kolluk kuvvetleri tarafından yürütülüyor.

OLAYIN FAİLİ KOCA

OLAYIN FAİLİ KOCA

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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