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Bastonla adliyeye getirilen 78 yaşındaki zanlı eşinin ölümüne ilişkin hakim karşısında

Tekirdağ Kapaklı'da çıkan tartışmada iddiaya göre 78 yaşındaki Mehmet Ünlü, eşi Fadime Ünlü'yü bıçaklayarak öldürdü; sabah oğlunu arayıp itiraf ettiği öne sürüldü.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 17:39

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Bastonla adliyeye getirilen 78 yaşındaki zanlı eşinin ölümüne ilişkin hakim karşısında

Kapaklı'da tartışma ölümle sonuçlandı

Edinilen bilgilere göre, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Erbay Caddesi'nde meydana gelen olayda, 78 yaşındaki Mehmet Ünlü ile eşi Fadime Ünlü arasında henüz nedeni belirlenemeyen bir tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iddiaya göre Ünlü, eşine bıçakla saldırdı.

Olayın detayları:

Olayın sabah saatlerinde gerçekleştiği, zanlının oğlunu telefonla arayarak "Annenizi öldürdüm. Eve gelin, beni polis teslim edin, annenizi de defnedin" dediğinin bildirildiği aktarıldı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Fadime Ünlü'nün yaşamını yitirdiğini tespit etti. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının yaptığı çalışmanın ardından cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için devlet hastanesine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adliyeye sevk ve soruşturma:

Olay sonrası gözaltına alınan Mehmet Ünlü, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çerkezköy Adliyesi'ne sevk edildi. Baston yardımıyla yürüyen ve polis eşliğinde adliyeye getirilen zanlının, 6 çocuk ve 24 torun sahibi olduğu belirtildi.

Gazetecilerin yönelttiği "Eşinizi neden öldürdünüz?" sorusu yanıtsız kaldı. Cumhuriyet savcılığı ve emniyet birimlerinin soruşturması sürüyor, olayla ilgili kesin tespitler adli ve adli tıp süreçlerinin tamamlanmasının ardından netleşecek.

MEHMET ÜNLÜ, EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİNİN TAMAMLANMASININ ARDINDAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ.

MEHMET ÜNLÜ, EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİNİN TAMAMLANMASININ ARDINDAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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