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Çay'da getirilen ithal damızlıklara kapsamlı sağlık taraması

Çay ilçesine getirilen ithal damızlık büyükbaş hayvanların tespit, takip ve kan alma işlemleri Çay İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapıldı.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 13:26

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EDİTÖR: Serkan Varol

Çay'da getirilen ithal damızlıklara kapsamlı sağlık taraması

Çay ilçesine getirilen ithal damızlıkların sağlık kontrolleri gerçekleştirildi

Afyonkarahisar’ın Çay ilçesine getirilen ithal damızlık büyükbaş hayvanlar için sağlık taraması yapıldı. Çalışmayı, Çay İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri yürüttü.

Çalışmanın amacı:

Yapılan incelemeler, hayvan sağlığının korunması, hayvan hareketlerinin kontrol altında tutulması ve damızlık hayvanların sağlık durumlarının takip edilmesi hedefleri doğrultusunda planlandı ve uygulandı.

Uygulanan işlemler:

Çalışma kapsamında ilçeye getirilen hayvanlarda tespit işlemleri yapıldı ve gerekli görülen hayvanlardan kan alma işlemleri gerçekleştirildi. Tespit verileri, gelecekteki takip ve kayıt süreçleri için kayda alındı.

Çay İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, gerçekleştirilen kontrollerin ardından hayvanların sağlık durumunun izlenmeye devam edileceğini bildirdi. Yapılan tarama, ithal damızlık sürülerinin sağlıklı şekilde entegrasyonunu sağlamaya yönelik adımlar arasında yer aldı.

AFYONKARAHİSAR’IN ÇAY İLÇESİNE GETİRİLEN İTHAL DAMIZLIK BÜYÜKBAŞ HAYVANLARIN SAĞLIK KONTROLLERİ...

AFYONKARAHİSAR’IN ÇAY İLÇESİNE GETİRİLEN İTHAL DAMIZLIK BÜYÜKBAŞ HAYVANLARIN SAĞLIK KONTROLLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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