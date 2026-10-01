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Yaşlılarla gönül köprüsü: Vali Karakaya'nın Ahlat ziyareti

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nde Ahlat Engelsiz Yaşam Merkezini ziyaret ederek sakinlerle görüştü ve taleplerini dinledi.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 14:54

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Yaşlılarla gönül köprüsü: Vali Karakaya'nın Ahlat ziyareti

valinin mesajı:

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Ahlat Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezini ziyaret etti. Ziyarette merkez sakinleriyle yakından ilgilenen Vali Karakaya, yaşlıların dualarını almanın kendileri için en büyük güç kaynağı olduğunu vurguladı.

ziyarette konuşulanlar:

Ziyaret sırasında Karakaya, merkezin sakinleriyle sohbet edip ihtiyaç ve taleplerini dinledi. Konuşmasında şu ifadelere yer verdi: 'Sosyal devlet anlayışımızın bir gereği olarak; yaşlılarımız, engelli kardeşlerimiz, yetim ve öksüzlerimiz ile aziz şehitlerimizin emanetleri ve kahraman gazilerimiz için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız öncülüğünde çok kıymetli hizmetler hayata geçirildi, geçirilmeye de devam ediyor. Sizler bizim başımızın tacı, yarınlarımızın bereketisiniz. Devletimiz, tüm imkânlarıyla her zaman yanınızda olmaya devam edecek. Dünya Yaşlılar Gününüzü en içten dileklerimle kutluyor; sağlıklı, huzurlu ve hayırlı ömürler diliyorum'

eşlik edenler:

Ziyarette Vali Karakaya'ya Vali Yardımcısı Tarık Safa Kahveci, Ahlat Kaymakamı Özgür Kaya, Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Vefa Akdoğan eşlik etti. Karakaya, ziyaret kapsamında merkezde kalan yaşlıların odalarını tek tek dolaşıp hal ve hatırlarını sordu.

BİTLİS VALİSİ AHMET KARAKAYA, 1 EKİM DÜNYA YAŞLILAR GÜNÜ DOLAYISIYLA AHLAT ENGELSİZ YAŞAM BAKIM...

BİTLİS VALİSİ AHMET KARAKAYA, 1 EKİM DÜNYA YAŞLILAR GÜNÜ DOLAYISIYLA AHLAT ENGELSİZ YAŞAM BAKIM REHABİLİTASYON VE AİLE DANIŞMA MERKEZİNİ ZİYARET ETTİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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