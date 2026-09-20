Diyarbakır Ergani yolu Karpuzlu mevkiinde kaza: 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Diyarbakır Ergani yolu Karpuzlu mevkiinde kaza

Kaza ve müdahale:

Olay, sabah saatlerinde Ergani-Diyarbakır yolu Karpuzlu mevkiinde meydana geldi. 21 AHR 845 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen traktör ile çarpıştı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk müdahalelerin ardından yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

yaralıların durumu ve inceleme:

Kazada 4 kişi yaralandı; yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra sağlık kuruluşuna sevk edildi. Kazayla ilgili olarak güvenlik güçleri tarafından inceleme başlatıldı.

DİYARBAKIR’IN ERGANİ İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE TRAKTÖRÜN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 4 KİŞİ YARALANDI.