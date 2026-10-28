Düzce'nin kalbinde anıt eserle bütünleşen merkez park oluşturuluyor

Düzce'de merkez park çalışmaları hızlandı

Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü öncülüğünde yürütülen "Düzce İçin 100 Projesi" kapsamında, şehir merkezindeki dönüşüm çalışmaları Merkez Park ve çevresinde yoğunlaştı. 46 dönümlük alanda planlanan düzenlemelerle 15 Temmuz Şehitleri Parkı ile amatör spor kulüplerinin maçlarını oynadığı sentetik çim saha Merkez Park'ın parçası haline getirilecek. Proje, Anıt Eser ve çevresindeki yeşil alanların bütüncül bir tasarımla kente kazandırılmasını hedefliyor.

alan bütünlüğü ve mimari uyum:

Başkan Özlü, proje alanında teknik ekiple bir araya gelerek tasarımın mimari açıdan tutarlılığını değerlendirdi. Toplantıda, Anıt Eser'in Düzce'ye özgü bir eser olduğu vurgulanarak çevresindeki parkların eserin mimari kimliğini tamamlayacak biçimde tasarlanması gerektiği belirtildi. Özlü, "Düzce'ye bir anıt eser bırakmak istiyoruz. Anıt eserin inşası devam ediyor. Bu eserle uyumlu bir park mimari tasarımı düşünelim. Kopya istemiyoruz, özgün bir şey istiyoruz. Anıt eser özgün bir eser" ifadelerini kullandı.

kapsam ve beklenti:

Projede, Merkez Park ile Anıt Eser çevresinin tek bir büyük şehir parkı gibi ele alınması planlanıyor. Özlü, alan içinde Konuralp Gazi Anıtı gibi önemli unsurların da değerlendirilmesini isteyerek, "Burası 46 dönüm bir alan. Konsept olarak düşünürken burayı ayırmayalım. Bütünlük arz etsin. Bir büyük park içerisinde bir anıt eser" dedi. Projenin parklarda bölme olmayacak şekilde tek bir yapı olarak kurgulanacağı, yeşil alanların ve sosyal donatıların bir arada çalışacağı vurgulandı.

Belediye yetkilileri, tasarımın kısa sürede tamamlanması ve yeniden değerlendirme için teknik heyetle yeni görüşmeler yapılacağını bildirdi. Uygulama sürecinde alanın kullanıcı dostu, özgün ve Düzce'ye özgü mimari öğelerle zenginleştirilmesi hedefleniyor.

Merkez Park projesi, şehir merkezinde hem rekreatif alan ihtiyacını karşılamayı hem de Anıt Eser'in çevresini kentin kimliğiyle uyumlu bir şekilde güçlendirmeyi amaçlıyor. Sürecin tamamlanmasıyla birlikte alanın tek parça, bütüncül bir şehir parkı olarak halkın kullanımına açılması planlanıyor.

DÜZCE BELEDİYE BAŞKANI DR. FARUK ÖZLÜ ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ.