Dolar 49,8341 +0,10%
Euro 55,5660 +0,36%
Bist 11.165,44 +0,13%
Altın Gram 6.530,90 +0,04%
EUR/USD 1,1156 +0,22%
Brent Petrol 110,28 +0,80%
--°

Düzce'nin kalbinde anıt eserle bütünleşen merkez park oluşturuluyor

Düzce'de 46 dönümlük alanda Merkez Park, 15 Temmuz Şehitleri Parkı ve Konuralp Gazi Anıtı çevresi tek bir uyumlu tasarımla yeniden düzenleniyor.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 12:45

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Düzce'nin kalbinde anıt eserle bütünleşen merkez park oluşturuluyor

Düzce'de merkez park çalışmaları hızlandı

Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü öncülüğünde yürütülen "Düzce İçin 100 Projesi" kapsamında, şehir merkezindeki dönüşüm çalışmaları Merkez Park ve çevresinde yoğunlaştı. 46 dönümlük alanda planlanan düzenlemelerle 15 Temmuz Şehitleri Parkı ile amatör spor kulüplerinin maçlarını oynadığı sentetik çim saha Merkez Park'ın parçası haline getirilecek. Proje, Anıt Eser ve çevresindeki yeşil alanların bütüncül bir tasarımla kente kazandırılmasını hedefliyor.

alan bütünlüğü ve mimari uyum:

Başkan Özlü, proje alanında teknik ekiple bir araya gelerek tasarımın mimari açıdan tutarlılığını değerlendirdi. Toplantıda, Anıt Eser'in Düzce'ye özgü bir eser olduğu vurgulanarak çevresindeki parkların eserin mimari kimliğini tamamlayacak biçimde tasarlanması gerektiği belirtildi. Özlü, "Düzce'ye bir anıt eser bırakmak istiyoruz. Anıt eserin inşası devam ediyor. Bu eserle uyumlu bir park mimari tasarımı düşünelim. Kopya istemiyoruz, özgün bir şey istiyoruz. Anıt eser özgün bir eser" ifadelerini kullandı.

kapsam ve beklenti:

Projede, Merkez Park ile Anıt Eser çevresinin tek bir büyük şehir parkı gibi ele alınması planlanıyor. Özlü, alan içinde Konuralp Gazi Anıtı gibi önemli unsurların da değerlendirilmesini isteyerek, "Burası 46 dönüm bir alan. Konsept olarak düşünürken burayı ayırmayalım. Bütünlük arz etsin. Bir büyük park içerisinde bir anıt eser" dedi. Projenin parklarda bölme olmayacak şekilde tek bir yapı olarak kurgulanacağı, yeşil alanların ve sosyal donatıların bir arada çalışacağı vurgulandı.

Belediye yetkilileri, tasarımın kısa sürede tamamlanması ve yeniden değerlendirme için teknik heyetle yeni görüşmeler yapılacağını bildirdi. Uygulama sürecinde alanın kullanıcı dostu, özgün ve Düzce'ye özgü mimari öğelerle zenginleştirilmesi hedefleniyor.

Merkez Park projesi, şehir merkezinde hem rekreatif alan ihtiyacını karşılamayı hem de Anıt Eser'in çevresini kentin kimliğiyle uyumlu bir şekilde güçlendirmeyi amaçlıyor. Sürecin tamamlanmasıyla birlikte alanın tek parça, bütüncül bir şehir parkı olarak halkın kullanımına açılması planlanıyor.

DÜZCE BELEDİYE BAŞKANI DR. FARUK ÖZLÜ ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ.

DÜZCE BELEDİYE BAŞKANI DR. FARUK ÖZLÜ ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yurtbaşı'nda selin yaralarını sarmak için başkan sahada
images

Kırsalda hayat durdu: Hekimhan Yeşilpınar'da sağanak sele yol açtı
images

Kozan'da şiddetli rüzgâr ev ve ahır çatısını söktü
images

Muğla'da kurumların yağış alarmı: sahada 250 kişilik seferberlik

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Trafik kazasında şehit düşen polis Tayfun Akalan'ın babaevine acı haber ulaştı

Yağmurun etkisiyle kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 kişi yaralandı

Düzce'de camdan içeri giren motosiklet sürücüsünün kaza anı görüntülendi

Ulusun ortak acısı: Castilla La Mancha'da yüksek hızlı tren kazasında 68 kişi yaşamını yitirdi

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Kestel'de ezgiler buluşuyor: halk müziği korosu yeni döneme başlıyor

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Selin ardından Üzümlü köylerinde hasar tespiti ve koordinasyon sürüyor

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Bursa'da trafikte başlayan kovalamaca kaza ve taşlı saldırıyla sonuçlandı

Emirhan Kayalıkları'nda cesaret ve güvenlik sınavı: 1.780 metreden 80 metrelik iniş