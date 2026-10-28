Dolar 49,8276 +0,09%
Euro 55,6011 +0,43%
Bist 11.165,44 +0,13%
Altın Gram 6.530,85 +0,05%
EUR/USD 1,1163 +0,29%
Brent Petrol 111,32 +1,75%
--°

Adana'da gök gürültülü yağış alarmı: AFAD cep telefonlarından uyardı

Adana için Meteoroloji'nin 5 günlük tahmininde yarın gök gürültülü kuvvetli sağanak bekleniyor; AFAD SMS ile sel ve su baskınlarına karşı vatandaşları uyardı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 13:40

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Adana'da gök gürültülü yağış alarmı: AFAD cep telefonlarından uyardı

Adana için meteorolojik uyarı:

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayımladığı 5 günlük hava tahminine göre Adana'da yarın gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

beklenen riskler:

Yetkililer, bölgede ani sel ve su baskınları ile birlikte heyelan, dolu, fırtına ve hortum gibi tehlikelerin de gündeme gelebileceğine dikkat çekiyor. Bu belirtilen riskler, yerel ölçekte su taşkınları ve görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara yol açabilir.

afad'ın uyarısı ve iletişim şekli:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), vatandaşların cep telefonlarına gönderdiği mesajla Adana'da yarın için kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak yağış beklendiğini bildirdi ve sel, su baskını, heyelan, dolu, fırtına ile hortum tehlikelerine karşı tedbirli olunmasını istedi.

Vatandaşların gelen SMS ve resmi duyuruları takip etmesi, yetkililerin yönlendirmelerine uyması önem taşıyor.

AFAD’DAN ADANA İÇİN YAĞIŞ UYARISI GELDİ

AFAD’DAN ADANA İÇİN YAĞIŞ UYARISI GELDİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yurtbaşı'nda selin yaralarını sarmak için başkan sahada
images

Kırsalda hayat durdu: Hekimhan Yeşilpınar'da sağanak sele yol açtı
images

Kozan'da şiddetli rüzgâr ev ve ahır çatısını söktü
images

Muğla'da kurumların yağış alarmı: sahada 250 kişilik seferberlik

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Düzce'de camdan içeri giren motosiklet sürücüsünün kaza anı görüntülendi

Ulusun ortak acısı: Castilla La Mancha'da yüksek hızlı tren kazasında 68 kişi yaşamını yitirdi

Otobüs yolculuğunda midesinden çıkan paketlerle yakalandı

Araç Belkavak'ta inşaat kazası: üzerine demir düşen işçi yaşamını yitirdi

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Kestel'de ezgiler buluşuyor: halk müziği korosu yeni döneme başlıyor

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Selin ardından Üzümlü köylerinde hasar tespiti ve koordinasyon sürüyor

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Bursa'da trafikte başlayan kovalamaca kaza ve taşlı saldırıyla sonuçlandı

Emirhan Kayalıkları'nda cesaret ve güvenlik sınavı: 1.780 metreden 80 metrelik iniş