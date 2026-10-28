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Edirne'de çatıda otlayan koyun ilçe sakinlerini şaşırttı

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde bir koyun, tek katlı evin çatısına çıkarak üzerindeki otları yemeye başladı; çevredekiler şaşkın; nasıl çıktığı merak ediliyor.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 12:48

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EDİTÖR: Aslı Han

Edirne'de çatıda otlayan koyun ilçe sakinlerini şaşırttı

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde çatıda ot yiyen koyun ilgi çekti

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde ilginç bir görüntü oluştu. Bir koyunun, bir tek katlı evin çatısına çıkarak çatıda bulunan otları yemeye başladığı görüldü.

Çatıda otlayan hayvanın davranışı çevredeki vatandaşların dikkatini çekti ve kısa sürede ilgi odağı oldu. Olay, bölge sakinleri arasında şaşkınlık yarattı.

nasıl çıktığı merak konusu:

Çatının üzerindeki otları yiyen koyunun çatıya nasıl çıktığı ise bilinmiyor. İzleyenler, hayvanın ulaşım biçimi konusunda soru işaretleri taşıyor; olayın detayları açıklığa kavuşmadı.

çevreden gelen tepkiler:

Çatıda otlayan koyunu gören vatandaşlar duruma şaşırdı ve olayı konuştu. Görüntüler, mahallede kısa süreli bir ilgi uyandırdı ve sakinlerin dikkatini çekti.

Yetkililer veya hayvan sahipleri tarafından yapılmış resmi bir açıklama haberde yer almıyor; yaşanan anlar ise bölge halkı tarafından merak konusu olmaya devam ediyor.

EDİRNE’DE ÇATIYA ÇIKAN KOYUN ŞAŞIRTTI

EDİRNE’DE ÇATIYA ÇIKAN KOYUN ŞAŞIRTTI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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