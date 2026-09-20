Elazığ tarlalarında güneş altında ekmek mücadelesi

hasat sürüyor:

Elazığ merkezine bağlı Alatarla köyünde 7 bin dönümlük alana ekili domates tarlalarında hasat devam ediyor. Tarlalarda sezonluk işçi akını yaşanıyor; mevsimlik tarım işçileri, gündelik ücret (yevmiye) karşılığında domatesleri toplayıp ailelerinin geçimine katkı sağlıyor. Alanın büyüklüğü ve yoğun üretim nedeniyle iş gücü ihtiyacı gün boyunca artarak devam ediyor.

günlük mesai ve çalışma koşulları:

İşçiler genellikle sabah 06.00'da işe başlayıp akşam 18.00'de işi bırakıyor. Öğle saatlerinde güneşin en etkili olduğu zamanlarda da tarlada çalışmak zorunda kalan emekçiler, bazen 40 dereceye yaklaşan sıcaklıklarla mücadele ediyor. Yevmiye ile çalışan ekipler, hızlı biçimde domatesleri toplayıp kasalara yerleştiriyor; bu ritim hem fiziksel yorgunluğu artırıyor hem de dinlenme sürelerini kısıtlıyor.

Çalışma sırasında işçiler güneşten korunmak için şapka takıyor, gölge olan kısımlarda kısa molalar veriyor. Ancak iş yoğunluğu ve sıcaklık nedeniyle molalar sınırlı kalıyor ve sağlık açısından risk oluşturabiliyor. Ücretlendirmenin yevmiye bazında olması, işçilerin uzun saatler boyunca çalışmaya zorlanmasına neden oluyor.

aile geçimi ve mevsimlik göç:

Mevsimlik işçiler, geçim sıkıntısı ve eğitim giderleri nedeniyle tarım işinde çalışmayı tercih ediyor. Şanlıurfa'dan İzmir'e, oradan tekrar Elazığ'a gelen emekçiler de var. Mevsimlik işçilerden Hüsna Karataş durumu şöyle özetliyor: "Bir haftadır burada çalışıyoruz. Sabah saat 06.00'da başlıyoruz. Akşam 18.00'da işi bırakıyoruz. Güneşte çalışmak yorucu ama mecbur olduğumuz için çalışıyoruz. Bizim işimiz bu, ekmeğimizi buradan kazanıyoruz."

Bir diğer işçi Nasih Karataş ise, "Burada hava sıcaklığı bazen 40 derece oluyor. Sıcak altında ekmeğimizin peşindeyiz. Bir İzmir'de çalışıyoruz bir de Elazığ'da çalışıyoruz. Ailemizle birlikte çalışıyoruz. Kazandığımız parayla ailemize destek çıkıyoruz. Sabahın erken saatlerinde kalkıyoruz. 40 derece altında çalışmak zor oluyor. Sıcaklardan korunmak için şapka takıyoruz ki güneş çok etkilemesin" şeklinde konuştu.

Tarım sezonunun yoğunluğu, tarlada çalışanların hem fiziksel hem ekonomik koşullarını belirliyor. Mevsimlik işçilerin çalışma süreleri, yevmiye sistemi ve yüksek sıcaklıklar, hem üretimin sürekliliğini hem de işçilerin sağlık ve yaşam koşullarını doğrudan etkiliyor.

ELAZIĞ’DA HASADIN DEVAM ETTİĞİ 7 BİN DÖNÜM DOMATES TARLASINDA MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİ, KAVURUCU SICAK ALTINDA EKMEK MÜCADELESİ VERİYOR