Eskişehir'de belediye iş birliği için Bakü heyetiyle görüşme

Ünlüce, Bakü'den gelen belediye heyetini ağırladı

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Bakü'nün Yasamal Belediye Başkanı Tahir Memedov ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti. Ziyaretin odağında iki kent arasındaki ilişkileri güçlendirmek ile yerel yönetimler düzeyinde olası iş birliği alanlarının belirlenmesi yer aldı.

görüşmede öne çıkan konular:

Toplantıda, Yasamal Belediyesi ile Eskişehir arasındaki yapısal benzerlikler ve yerel yönetim sistemlerinin işleyişi değerlendirildi. Katılımcılar, şehirler arası dayanışmanın hem kültürel hem de idari boyutlarda pekiştirilmesinin önemini vurguladı ve ortak adımların atılabileceği alanlar üzerinde görüş alışverişinde bulundu.

heyet ve katılımcılar:

Bakü heyetinde Tahir Memedov'un yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Fuat Miralemov, Yasamal Vali Yardımcısı Samir İsmiyev, Özel Kuvvetler Komutanlığı Şehit Aileleri ve Gazileri İçtimai Birliği Genel Başkanı Behruz Mehmedzade, Gazi Yüzbaşı Şamhal Ağayev, Gazi Astsubay Cemşit Hüseynov ve Azerbaycan Özel Kuvvetler Komutanlığı Onur Üyesi Okan Aktaş yer aldı.

Eskişehir tarafında ise ev sahibi olarak Ayşe Ünlüce toplantıya katılarak misafirlerini ağırladı. Ünlüce, ziyaret için teşekkür ederken iki ülke arasındaki tarihi ve kültürel bağların şehirler arası ilişkilerle daha da güçlenmesini diledi.

Görüşme, tarafların karşılıklı anlayış ve iş birliği iradesini teyit etmesiyle sona erdi; ilerleyen dönemde bu temasların somut projelere dönüştürülmesi için adımlar atılabileceği not edildi.

BAKÜ YASAMAL BELEDİYE BAŞKANI TAHİR MEMEDOV VE BERABERİNDEKİ HEYET, ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AYŞE ÜNLÜCE’Yİ MAKAMINDA ZİYARET EDEREK YEREL YÖNETİMLER ARASI İŞ BİRLİĞİ VE İKİ ÜLKE ARASINDAKİ DOSTLUK BAĞLARINI GÜÇLENDİRME ÜZERİNE GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNDU.