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Gaziemir Spor'un stadyum krizi: üç iç saha maçı tehlikede

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı zemin bakımına alınınca TFF kriterlerine uygun stadyum bulamayan Gaziemir Spor, üç iç saha maçını çıkamama riskinde.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 14:53

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Gaziemir Spor'un stadyum krizi: üç iç saha maçı tehlikede

Gaziemir Spor stadyum arayışında

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Gaziemir Spor, cumartesi günü sahasında oynamayı planladığı Gemlik Sümerbey karşılaşması öncesi stadyum kriziyle karşı karşıya kaldı. Kulüp, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı zemininin bakıma alınması nedeniyle iç saha maçlarını oynayacağı uygun bir saha bulamadığını açıkladı.

neden saha bulunamıyor:

Gaziemir ilçesinde TFF kriterlerine uygun bir stat bulunmaması nedeniyle takım, iç saha maçlarını daha önce Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynamaktaydı. Ancak stadın zemin bakımına alınmasıyla birlikte kulübün alternatif arayışları sonuç vermedi. Kulüp yönetimi, önümüzdeki 3 iç saha karşılaşması için henüz bir tahsis sağlanamadığını bildirdi.

kulübün uyarısı ve talepleri:

Gaziemir Spor resmi açıklamasında, yapılan tüm girişimlere rağmen hafta sonu oynanacak Gemlik Sümerbey karşılaşması için uygun bir stat tahsisi sağlanamadığını vurguladı. Kulübün mesajında "Stadyum Bulamıyoruz" başlıklı paylaşıma yer verildi ve durumun yalnızca saha meselesi olmaktan çıktığı ifade edildi.

Açıklamada, "Stadyum tahsisi gerçekleşmediği takdirde takımımızın sahaya çıkamaması ve karşılaşmanın hükmen mağlubiyetle sonuçlanması riskiyle karşı karşıyayız" denildi. Kulüp, çözümün kendi imkân ve yetkilerini aştığını belirterek yerel ve yetkili kurumlardan somut adım beklediğini açıkladı.

Gaziemir Spor, taraftarlarına ve ilçe kamuoyuna yönelik bilgilendirmede bulundu ve sorunun giderilmesi için yetki sahibi makamların devreye girmesini talep etti. Kulüp yönetimi, mevcut belirsizliğin hem sportif hem de idari sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti.

Yetkililerin kısa sürede bir çözüm üretmemesi durumunda, resmi karşılaşma programı ve takımın ligdeki konumu açısından önemli etkiler ortaya çıkabileceği belirtiliyor. Gaziemir kamuoyunun ve ilgililerin konuyu takip etmesi bekleniyor.

GAZİEMİR SPOR, MAÇLARINI OYNAYACAĞI STADYUM BULAMIYOR

GAZİEMİR SPOR, MAÇLARINI OYNAYACAĞI STADYUM BULAMIYOR

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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