Genç sağlık çalışanı uğurlandı: Doğanşehir'de motosiklet kazasında hayatını kaybetti

kaza ve müdahale:

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 23 yaşındaki sağlık çalışanı Ali İsa Şahin yaşamını yitirdi. Kaza, Malatya-Adıyaman kara yolu Sürgü Mahallesi mevkiinde, bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu oluştu.

Edinilen bilgilere göre, Mehmet E. (32) yönetimindeki 44 ABN 398 plakalı otomobil, Malatya'dan Adıyaman istikametine seyir halindeyken kavşakta U dönüşü yapmak isteyen Ali İsa Şahin (23) idaresindeki 42 AAU 274 plakalı motosiklete çarptı.

müdahale süreci:

Çarpışmanın ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bilinci kapalı olarak Doğanşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ali İsa Şahin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

cenaze töreni ve soruşturma:

Şahin'in cenazesi, Doğanşehir'in Sürgü Mahallesi'nde düzenlenen cenaze namazının ardından defnedildi. Olayla ilgili olarak otomobil sürücüsü Mehmet E. gözaltına alındı ve jandarma ekiplerinin yürüttüğü inceleme sürüyor.

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