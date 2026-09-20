Greenwood, Eyüpspor karşısında iki gol ve bir asistle öne çıktı

maçın kritik anları:

Trendyol Süper Lig 6. haftasında Fenerbahçe, evinde Eyüpspor ile karşılaştı. Karşılaşmada Mason Greenwood, maçın gidişatında belirleyici rol oynadı.

Maçın ilk dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen Greenwood, takımını 1-0 öne geçirdi. 80. dakikada tekrar sahneye çıkan 24 yaşındaki oyuncu, skoru tayin eden golü kaydetti. Ayrıca Greenwood, takımının 5. golünde İrfan Can Kahveci'ye gol pası verdi.

greenwood'un sezon istatistikleri:

Sarı-lacivertliler adına tüm kulvarlarda bu sezon 13. maçına çıkan Greenwood, bu karşılaşmayla birlikte toplam 6. gole ulaştı. Ligdeki gol sayısı ise 3 oldu.

Eyüpspor'a karşı mücadelede 90 dakika sahada kalan Greenwood, hem gol hem asist katkısıyla Fenerbahçe'nin üst üste kazanma serisinde önemli bir katkı sağladı.

FENERBAHÇE’NİN İNGİLİZ OYUNCUSU MASON GREENWOOD, EYÜPSPOR MAÇINDA 2 GOL, 1 ASİSTLE OYNARKEN BU SEZON LİGDE 3. GOL SEVİNCİNİ YAŞADI.