İpek Yolu'nun ezgileri Ankara'da sahne aldı

CSO Ada Ankara'da düzenlenen konser, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçiliği iş birliğinde ve Türkiye Kültüryolu Festivali kapsamında gerçekleştirildi. Program, başkentteki sanatseverlerle buluşarak İpek Yolu temalı bir müzik ve dans akışı sundu.

Program ve performanslar:

Konserde piyanoda Jiao Li, kemanda Hasan Gökçe Yorgun sahne alırken, Tianyi Ma dans performansıyla programa eşlik etti. Sunulan repertuvar, geleneksel ezgilerin çağdaş sahne anlayışıyla harmanlandığı bir yapıda kurgulandı ve İpek Yolu'nun ritmik çeşitliliği ön plana çıkarıldı.

Sahne dili ve izleyici buluşması:

Etkinlik, Ankaralı ve Çinli sanatseverler tarafından yoğun ilgi gördü. Müzikal anlatım ile dansın etkileşimi, dinleyicilere ritmik yapıların ve müzikal dokunun ayrıntılarını keşfetme fırsatı verdi; sahne düzeni ve yorum, eserlerin doğasındaki ritmik zenginliği görünür kıldı.

Konser, İpek Yolu mirasını çağdaş bir estetikle sunmayı hedefleyerek katılımcılarda hem görsel hem işitsel açıdan bütünlüklü bir izlenim bıraktı. Performanslar, dinleyiciyle kurulan yakın temas sayesinde festivalin amaçlarıyla uyumlu bir deneyim sundu.

CSO ADA ANKARA'DA "İPEK YOLU'NUN EZGİLERİ" KONSERİ BAŞKENTLİ SANATSEVERLERLE BULUŞTU.