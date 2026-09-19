İstanbul'da çok merkezli fuhuş operasyonu: 31 kişi gözaltında

Operasyonun ayrıntıları:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, masaj salonları ve fuhuş yapıldığı tespit edilen mekanlara yönelik eş zamanlı baskınlar düzenledi. Operasyonlar Bahçelievler, Beylikdüzü, Başakşehir, Avcılar, Küçükçekmece, Esenyurt ve Bağcılar gibi ilçelerde tespit edilen 20 farklı mekan ve masaj salonunda gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmada, fuhşa aracılık ettiği tespit edilen 15 şüpheli ile fuhuş yaptığı değerlendirilen 16 kadın olmak üzere toplam 31 şahıs gözaltına alındı. Baskın ve gözaltı işlemlerinde adres aramaları da yürütüldü.

Soruşturmanın kapsamı ve devam eden işlemler:

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, fuhuş yapan veya fuhşa aracılık eden kişiler hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, fuhuş yapıldığı tespit edilen adresler ve örgütlü şekilde fuhşa aracılık, teşvik ve yer temin eden şahıslar tespit edildiği belirtildi.

Yetkililer, tespit edilen diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü ve adreslerdeki arama işlemlerinin devam ettiğini açıkladı. Olayla ilgili adli süreç ilerledikçe ek bilgi paylaşılacağı bildirildi.

İstanbul'da fuhuş operasyonu: 31 gözaltı