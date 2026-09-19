Dolar 48,7600 +0,08%
Euro 56,0475 +0,13%
Bist 13.284,42 +1,23%
Altın Gram 6.936,78 +0,57%
EUR/USD 1,1490 +0,09%
Brent Petrol 99,29 -0,64%
--°

Taşdemir: eksik kadroyla alınan bir puan takım ruhunun göstergesi

Sivasspor teknik direktörü İsmet Taşdemir, eksik oyunculara rağmen Ankara Keçiörengücü önünde alınan 1 puanın gençlerin mücadelesiyle kazanıldığını söyledi.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 20:33

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Taşdemir: eksik kadroyla alınan bir puan takım ruhunun göstergesi

İsmet Taşdemir değerlendirdi

Sivasspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Trendyol 1. Lig’in 8. haftasında deplasmanda 1-1 biten Ankara Keçiörengücü maçının ardından takımının performansını değerlendirdi. Taşdemir, karşılaşmanın zorluk derecesine ve takımın gösterdiği mücadeleye dikkat çekti.

maçın genel çerçevesi:

Taşdemir, "Bizim için zorluk derecesi yüksek bir maçtı." sözleriyle maça bakışını özetledi ve özellikle sakatlık ile eksiklerin kadronun işini zorlaştırdığını vurguladı. Müsabakanın son bölümünde her iki ekibin de önemli fırsatlar yakaladığını, maçın iki tarafa da gidebileceğini aktardı. 1-1 biten karşılaşmada son dakikalarda hem Sivasspor’un hem de Keçiörengücü’nün net pozisyonlar kaçırdığını belirtti.

genç oyuncuların performansı ve gelecek planı:

Teknik direktör, genç futbolcuların sahada sergilediği mücadeleyi özellikle öne çıkardı: "Özellikle genç oyuncularımızı buradan tebrik ediyorum." Taşdemir, sezon başından bu yana aranan mücadele gücünün bu oyunculardan geldiğini, onlarla gurur duyduğunu ifade etti.

Maçta yaşanan tek bariz hata olarak kendi ayağımızdaki topu verip gol yemeyi gösteren Taşdemir, bunun üzücü olduğunu ancak genel performansın olumlu olduğunu söyledi. Eksiklere rağmen deplasmandan alınan 1 puanın değerli olduğuna dikkat çekti.

Lig takviminin dörtte birlik bölümünün tamamlandığını hatırlatan Taşdemir, gelecek ara dönemi takımın eksiklerini gidermek ve gençlere daha fazla çalışma imkânı sunmak için fırsat olarak değerlendireceklerini söyledi. Son olarak, "Bu arayı da inşallah iyi değerlendirip, eksiklerimizi çok daha fazla ön plana çıkartıp, onlara daha çok çalışıp, giderip inşallah ligin devamına çok daha iyi bir Sivasspor izletebiliriz taraftarlarımıza" diyerek hem uyarıda bulundu hem de umut verdi.

Sivasspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Ankara Keçiörengücü karşılaşmasının ardından, &quot;Bizim...

Sivasspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Ankara Keçiörengücü karşılaşmasının ardından, "Bizim için zorluk derecesi yüksek bir maçtı. Özellikle eksiklerimizi de baz aldığımızda zor bir karşılaşmaydı. Özellikle genç oyuncularımızı buradan tebrik ediyorum" dedi.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere
images

Trabzonspor'da Reis: iki günlük hazırlık bekleneni aştı, taraftar desteği belirl...
images

Bursaspor son yarıda iki golle Batman Şehir'den galip ayrıldı
images

Nwaiwu: yeni hoca ile taraftara armağan ettiğimiz galibiyet

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Eşinin ağır yaralığına aldırmadan sigaralarını almaya çalıştı

Kelceköy'de itfaiye müdahalesi alevleri kontrol altına aldı, 5 küçükbaş telef oldu

Ümraniye'de erken saat kazası: İSTAÇ kamyonu ile servis minibüsü çarpıştı

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

TREND HABERLER

Çivril'de elma festivalinin finalini Derya Uluğ'un enerjisi taçlandırdı

Sukaypark hafta sonunu kahve ve konserlerle şenliğe çevirdi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Dedesinin cipini izinsiz alıp Kayseri’de kaza yapan engelli sürücüye idari ceza

Kuzey çevre yolunda çarpışma: Kayseri'de bir sürücü yaralandı