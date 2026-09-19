Taşdemir: eksik kadroyla alınan bir puan takım ruhunun göstergesi

İsmet Taşdemir değerlendirdi

Sivasspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Trendyol 1. Lig’in 8. haftasında deplasmanda 1-1 biten Ankara Keçiörengücü maçının ardından takımının performansını değerlendirdi. Taşdemir, karşılaşmanın zorluk derecesine ve takımın gösterdiği mücadeleye dikkat çekti.

maçın genel çerçevesi:

Taşdemir, "Bizim için zorluk derecesi yüksek bir maçtı." sözleriyle maça bakışını özetledi ve özellikle sakatlık ile eksiklerin kadronun işini zorlaştırdığını vurguladı. Müsabakanın son bölümünde her iki ekibin de önemli fırsatlar yakaladığını, maçın iki tarafa da gidebileceğini aktardı. 1-1 biten karşılaşmada son dakikalarda hem Sivasspor’un hem de Keçiörengücü’nün net pozisyonlar kaçırdığını belirtti.

genç oyuncuların performansı ve gelecek planı:

Teknik direktör, genç futbolcuların sahada sergilediği mücadeleyi özellikle öne çıkardı: "Özellikle genç oyuncularımızı buradan tebrik ediyorum." Taşdemir, sezon başından bu yana aranan mücadele gücünün bu oyunculardan geldiğini, onlarla gurur duyduğunu ifade etti.

Maçta yaşanan tek bariz hata olarak kendi ayağımızdaki topu verip gol yemeyi gösteren Taşdemir, bunun üzücü olduğunu ancak genel performansın olumlu olduğunu söyledi. Eksiklere rağmen deplasmandan alınan 1 puanın değerli olduğuna dikkat çekti.

Lig takviminin dörtte birlik bölümünün tamamlandığını hatırlatan Taşdemir, gelecek ara dönemi takımın eksiklerini gidermek ve gençlere daha fazla çalışma imkânı sunmak için fırsat olarak değerlendireceklerini söyledi. Son olarak, "Bu arayı da inşallah iyi değerlendirip, eksiklerimizi çok daha fazla ön plana çıkartıp, onlara daha çok çalışıp, giderip inşallah ligin devamına çok daha iyi bir Sivasspor izletebiliriz taraftarlarımıza" diyerek hem uyarıda bulundu hem de umut verdi.

Sivasspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Ankara Keçiörengücü karşılaşmasının ardından, "Bizim için zorluk derecesi yüksek bir maçtı. Özellikle eksiklerimizi de baz aldığımızda zor bir karşılaşmaydı. Özellikle genç oyuncularımızı buradan tebrik ediyorum" dedi.