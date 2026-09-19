Başakşehir ilk çeyrekte üstünlüğü ele geçirdi

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Başakşehir kendi sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk 15 dakikası geride kaldı ve Başakşehir 1-0 üstün durumda.

maçın ilk bölümü

Ev sahibi ekip erken bir golle öne geçti; karşılaşmanın henüz 15. dakikasında skor 1-0 olarak kaydedildi. İki takım da tempoyu artırmaya çalışırken maçın gidişatı henüz netlik kazanmadı.

ilerleyen dakikalarda beklentiler

Maç devam ediyor ve Başakşehir'in ev sahibi avantajını sürdürmesi ile Gençlerbirliği'nin reaksiyonu ilerleyen dakikalarda belirleyici olacak. Her iki takımın hamleleri sonucu değiştirebilir.

TRENDYOL SÜPER LİG'İN 6. HAFTASINDA BAŞAKŞEHİR, SAHASINDA GENÇLERBİRLİĞİ İLE KARŞILAŞIYOR. MÜCADELENİN 15 DAKİKASI EV SAHİBİ EKİBİN 1-0 ÜSTÜNLÜĞÜ İLE GEÇİLDİ.