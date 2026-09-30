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Kabataş'ta virajı kaybeden otomobil ağaca çarparak devrildi

Ordu'nun Kabataş ilçesinde ıslak zeminde kontrolden çıkan 34 KFA 360 plakalı otomobil ağaca çarparak devrildi; yolcu Zehra K. tedaviye alındı.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 15:09

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kabataş'ta virajı kaybeden otomobil ağaca çarparak devrildi

Kabataş'ta virajı kaybeden otomobil ağaca çarparak devrildi

Ordu'nun Kabataş ilçesinde Alankent Mahallesi ile ilçe merkezi arasındaki yolda meydana gelen kazada, kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki ağaca çarpıp devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Kazanın gelişimi:

Edinilen bilgilere göre, sürücü Sezgin K. (50) idaresindeki 34 KFA 360 plakalı otomobil, ıslak zeminde seyir halinde olduğu virajlı ve iniş eğimli yolda kontrolden çıktı. Yoldan çıkan araç, yol kenarındaki ağaca çarparak devrildi; araçta yolcu olarak bulunan Zehra K. (76) yaralandı.

Müdahale ve tedavi:

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Zehra K., ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Aybastı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Soruşturma devam ediyor:

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı; soruşturma, kazanın sebeplerini ve olayın oluş şekillerini netleştirmeye yönelik olarak devam ediyor.

ORDU’NUN KABATAŞ İLÇESİNDE, KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİLİN AĞACA ÇARPARAK DEVRİLMESİ SONUCU 1 KİŞİ...

ORDU’NUN KABATAŞ İLÇESİNDE, KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİLİN AĞACA ÇARPARAK DEVRİLMESİ SONUCU 1 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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