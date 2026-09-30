Refahiye merkezli operasyonda ecstasy ve esrarla birlikte silahlar da ele geçirildi

Refahiye merkezli uyuşturucu operasyonu

Erzincan İl Jandarma Komutanlığınca Refahiye ilçesi merkezli ve 2 ilde eş zamanlı yürütülen operasyonda, sokak satıcıları ("torbacı") ve uyuşturucu kullanıcılarına yönelik kapsamlı bir çalışma gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında birçok adreste arama yapıldı ve şüpheliler hakkında adli süreç başlatıldı.

gözaltılar ve adli süreç:

Operasyon kapsamında toplam 32 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Bu kişilerin arasından 10 şüpheli ev, iş yeri ve eklentilerinde yapılan aramalar sonrası gözaltına alındı. Gözaltındaki şüpheliler hakkında jandarma birimlerince yürütülen soruşturmalar sürüyor.

ele geçirilen maddeler, cihazlar ve silahlar:

Aramalarda 108 ecstasy hap, 95 gram kubar esrar, 10 gram metamfetamin ve 7 sentetik ecza ile birlikte uyuşturucu madde öğütme aparatı, 11 cep telefonu ve 11 SIM kart ele geçirildi.

Ayrıca aramalarda 2 av tüfeği, 12 av tüfeği fişeği, 35 tabanca fişeği, kurusıkı tabanca ve tabanca üst kapağı bulundu.

Şüphelilere yönelik işlemler, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak ile 6136 ve 2521 sayılı kanunlara muhalefet suçları kapsamında yürütülüyor. Yetkililer, soruşturmanın devam ettiğini ve adli işlemlerin sürdüğünü bildirdi.

ERZİNCAN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 10 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI