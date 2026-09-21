Keşan'da kavşakta çarpışma: motosiklet sürücüsü ve yolcusu yaralandı

Keşan'da otomobil ile motosiklet çarpıştı

Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen kazada bir otomobil ile motosiklet çarpıştı, çarpışma sonucu iki kişi yaralandı.

kaza nasıl gerçekleşti:

Alınan bilgiye göre, Rasim Ergene Caddesi istikametinden çarşı merkezi yönüne giden B.İ. idaresindeki motosiklet, önünde seyreden ve Gülbey Caddesi'ne dönüş yapmak isteyen N.A. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet düşerek sürüklendi.

yaralılara müdahale ve sevk:

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpışma sonucu motosiklet sürücüsü B.İ. ile yolcu Y.L. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Keşan’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı