Kırklareli'de skunk ve kokain operasyonu: iki kişi cezaevinde

Operasyon ve ele geçirilenler
Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmada toplam 4 kilo 370 gram skunk, 290 gram kokain ve 590 gram toz esrar ele geçirildi.
Soruşturma ve şüpheliler:
Olayla bağlantılı olarak hakkında adli işlem başlatılan şüpheliler S.E., Z.M. ve V.A.E. emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.
Adli süreç ve karar:
Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden S.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer iki isim tutuklanarak cezaevine gönderildi.
OPERASYONDA 4 KİLO 370 GRAM SKUNK, 290 GRAM KOKAİN VE 590 GRAM TOZ ESRAR ELE GEÇİRİLDİ.
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