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Kırklareli'de skunk ve kokain operasyonu: iki kişi cezaevinde

Kırklareli'de Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin operasyonunda 4 kg 370 g skunk, 290 g kokain ve 590 g toz esrar ele geçirildi; iki şüpheli tutuklandı.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 14:24

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kırklareli'de skunk ve kokain operasyonu: iki kişi cezaevinde

Operasyon ve ele geçirilenler

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmada toplam 4 kilo 370 gram skunk, 290 gram kokain ve 590 gram toz esrar ele geçirildi.

Soruşturma ve şüpheliler:

Olayla bağlantılı olarak hakkında adli işlem başlatılan şüpheliler S.E., Z.M. ve V.A.E. emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.

Adli süreç ve karar:

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden S.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer iki isim tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OPERASYONDA 4 KİLO 370 GRAM SKUNK, 290 GRAM KOKAİN VE 590 GRAM TOZ ESRAR ELE GEÇİRİLDİ.

OPERASYONDA 4 KİLO 370 GRAM SKUNK, 290 GRAM KOKAİN VE 590 GRAM TOZ ESRAR ELE GEÇİRİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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