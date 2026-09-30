Dolar 48,9770 -0,05%
Euro 55,6975 +0,20%
Bist 11.983,91 -2,49%
Altın Gram 6.624,22 +0,65%
EUR/USD 1,1361 +0,12%
Brent Petrol 98,90 +2,85%
--°

Mahalle sakinlerini ürküten düşüş: vinçten beton blok yere çakıldı

Adıyaman Yenipınar Mahallesi'nde bir inşaatta vinçten düşen beton blok yüksek ses ve toz çıkardı; olayda can kaybı veya yaralanma olmadı.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 13:26

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Mahalle sakinlerini ürküten düşüş: vinçten beton blok yere çakıldı

Mahalle sakinlerini ürküten düşüş: vinçten beton blok yere çakıldı

Adıyaman merkez Yenipınar Mahallesi, Müze Müdürlüğü yakınlarındaki bir inşaatta meydana gelen olayda, vinçle taşınan beton blokun düşmesi çevrede kısa süreli paniğe neden oldu. İnşaatta görevli vinçten halatla bağlanan blok havadayken yere çakıldı.

Olayın ayrıntıları:

Halatla vinçe bağlanan beton blokun havadayken aniden düşmesi sonucu zemine sert bir darbe oluştu. Düşmenin oluşturduğu yüksek ses ve havaya kalkan toz, çevrede bulunan vatandaşların korkmasına yol açtı. Olayın olduğu bölgede kısa süreli bir gürültü ve görüş kısıtlanması görüldü.

Güvenlik ve sonuçlar:

Olayla ilgili olarak verilen bilgiye göre, ölü ya da yaralanma bulunmamaktadır. Olayın ardından çevredeki vatandaşlar durumu izlerken, inşaatta görev yapanların da kısa süreli şaşkınlık yaşadığı öğrenildi.

ADIYAMAN’DA VİNÇTEN DÜŞEN BEN BLOK ÇEVREDEKİ VATANDAŞLARI KORKUTTU.

ADIYAMAN’DA VİNÇTEN DÜŞEN BEN BLOK ÇEVREDEKİ VATANDAŞLARI KORKUTTU.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

irak'ta 23 yıllık işgalin insanî bilançosu
images

Kaman'da takiple düzenlenen operasyonda 12 hap ve 55 gram madde ele geçirildi
images

Tünelde gerçeğe yakın tatbikat: ekipler kurtarma ve sevk süreçlerini denedi
images

Çöpe atılan bebek davasında savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

irak'ta 23 yıllık işgalin insanî bilançosu

Kaman'da takiple düzenlenen operasyonda 12 hap ve 55 gram madde ele geçirildi

Elazığspor belediye katkısıyla ulusal lisansını aldı: 3 puan tehdidi sona erdi

Tünelde gerçeğe yakın tatbikat: ekipler kurtarma ve sevk süreçlerini denedi

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Kayserispor u-19'ten sezon açılışında kritik üç puan

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor