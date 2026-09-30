Mahalle sakinlerini ürküten düşüş: vinçten beton blok yere çakıldı

Adıyaman merkez Yenipınar Mahallesi, Müze Müdürlüğü yakınlarındaki bir inşaatta meydana gelen olayda, vinçle taşınan beton blokun düşmesi çevrede kısa süreli paniğe neden oldu. İnşaatta görevli vinçten halatla bağlanan blok havadayken yere çakıldı.

Olayın ayrıntıları:

Halatla vinçe bağlanan beton blokun havadayken aniden düşmesi sonucu zemine sert bir darbe oluştu. Düşmenin oluşturduğu yüksek ses ve havaya kalkan toz, çevrede bulunan vatandaşların korkmasına yol açtı. Olayın olduğu bölgede kısa süreli bir gürültü ve görüş kısıtlanması görüldü.

Güvenlik ve sonuçlar:

Olayla ilgili olarak verilen bilgiye göre, ölü ya da yaralanma bulunmamaktadır. Olayın ardından çevredeki vatandaşlar durumu izlerken, inşaatta görev yapanların da kısa süreli şaşkınlık yaşadığı öğrenildi.

ADIYAMAN’DA VİNÇTEN DÜŞEN BEN BLOK ÇEVREDEKİ VATANDAŞLARI KORKUTTU.