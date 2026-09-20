Mardin'de AFAD ve jandarmanın araması Selahattin Karayel'in mısır tarlasında ölü bulunmasıyla sonuçlandı

Mardin'in Derik ilçesinde 19 Eylül'de evinden ayrıldıktan sonra kaybolan 13 yaşındaki Selahattin Karayel, bölgedeki arama çalışmaları sonucu bir mısır tarlasında ölü bulundu. Olay, mahalle ve güvenlik güçlerini alarma geçirdi.

olayın seyri:

Edinilen bilgilere göre, Konuk Mahallesi'nde ikamet eden Selahattin Karayel 19 Eylül'de evinden ayrıldı. Ailesinin haber verememesi üzerine ihbar yapılmasıyla birlikte bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Arama çalışmaları mahallenin kırsal alanlarında yoğunlaştırıldı.

Ekipler, dron ve iz köpekleri desteğiyle geniş çaplı bir tarama gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar sonucunda Karayel, mısır tarlasında ölü olarak bulundu. Olay yerinde ilk incelemeyi Cumhuriyet savcılığının yetkilileri yaptı.

soruşturma ve adli işlemler:

İlk incelemenin ardından çocuğun cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayın aydınlatılması amacıyla jandarma tarafından özel bir ekip kuruldu ve soruşturma başlatıldı. Yetkililer, adli işlemler tamamlanana dek konuya ilişkin detayların kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor; yetkililer bulguların değerlendirilmesi ve incelemelerin tamamlanmasının ardından kamuoyunu bilgilendirecek.

MARDİN'İN DERİK İLÇESİNDE EVİNDEN AYRILDIKTAN SONRA HABER ALINAMAYAN 13 YAŞINDAKİ ÇOCUK MISIR TARLASINDA ÖLÜ BULUNDU.