Mersin'de ihalelerde 34 firmanın kaşesi sahte olduğu iddiası

Mersin'deki operasyonun kapsamı ve gözaltılar

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Mersin Büyükşehir, Mezitli ve Yenişehir belediyelerine yönelik yürüttükleri soruşturma kapsamında sabah saatlerinde çok sayıda adreste arama yaptı. Operasyonlarda 59 şüpheli hakkında gözaltı kararı uygulanırken, belediye yerleşkelerinde de aramalar gerçekleştirildi.

Gözaltına alınanlar arasında Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ile bazı daire başkanları yer aldı.

bilirkişi raporunun öne çıkan bulguları:

11 Mart 2026 tarihinde belediye yerleşkesinde el konulan 314 ihale ve doğrudan temin dosyası Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü'ne inceleme için gönderildi. Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 14 Temmuz 2026 tarihli bilirkişi raporunda, 13 ihale ve 63 doğrudan temin dosyasında yolsuzluk tespit edildiği bildirildi. Raporda, tespit edilen kamu zararı tutarı 330.945.227,47 TL olarak kaydedildi.

Raporda sayılan usulsüzlükler arasında; ihale şartnamelerinde belirli marka veya modele yönelik düzenlemeler yapılması, rekabeti sınırlayan uygulamalar, ihale usulüyle yapılması gereken alımların parçalara bölünerek doğrudan temin yoluyla gerçekleştirilmesi, doğrudan temin limitlerinin aşılması ve bazı araç kiralama faturalarının dosyalarda bulunmaması gibi hususlar yer aldı.

kaşe ve imza iddiaları ile soruşturmanın yönü:

KOM Şube Müdürlüğü'nün 314 dosya üzerinde yaptığı incelemeler kapsamında belirlenen 51 firma sahibinin ifadelerine başvuruldu. Bu kişilerden 34'ü, ihale veya doğrudan temin dosyalarında yer alan kendi firma adlarına ait teklif kaşesi ve imzaların kendilerine ait olmadığını beyan etti.

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında alınan bilgi sahibi ve tanık beyanlarında, belediyedeki bazı ihale ve doğrudan temin süreçlerinin belirli firmalara yönlendirildiği, teklif ve yaklaşık maliyet aşamalarında usulsüzlükler yapıldığı ve bazı belediye yöneticileri ile şirket yetkililerinin birlikte hareket ettiği iddiaları yer aldı. Ayrıca farklı soruşturma dosyalarında belediyenin iştirakleri, araç kiralamaları, organizasyon ve hizmet alımları ile çeşitli ihale ve doğrudan temin işlemleri ayrı ayrı inceleniyor.

Savcılık, soruşturmanın kamu zararının tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılması, ihale ve doğrudan temin süreçlerindeki sorumlulukların belirlenmesi ile para hareketlerinin ve varsa suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin tespiti amacıyla çok yönlü olarak sürdüğünü açıkladı.

BELEDİYE BAŞKANI VAHAP SEÇER GÖZALTINA ALINDI. (ARŞİV)