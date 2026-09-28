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Mersin'e iki madalya getiren parkurcu Esilay Odabaşı büyükler serbestte şampiyon

Esilay Odabaşı, 27-28 Eylül 2026'de İstanbul'daki Parkur Cimnastik Genç-Büyük Türkiye Şampiyonası'nda büyükler serbestte altın, hızda bronz kazandı.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 17:16

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Mersin'e iki madalya getiren parkurcu Esilay Odabaşı büyükler serbestte şampiyon

Esilay Odabaşı'ndan Mersin'e iki madalya

İstanbul'da 27-28 Eylül 2026 tarihlerinde düzenlenen Parkur Cimnastik Genç-Büyük Türkiye Şampiyonasında Mersin'i temsil eden Esilay Odabaşı dikkat çeken bir performans sergiledi. Yarışmayı iki ayrı kategoride dereceyle tamamlayan Odabaşı, kente önemli bir başarıyla döndü.

yarışma ve sonuçlar:

Odabaşı, büyükler serbest kategorisindeki performansıyla Türkiye şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu. Aynı turnuvada yer aldığı büyükler hız kategorisinde ise üçüncülük elde ederek bronz madalya kazandı. İki farklı kategoride alınan bu dereceler, sporcunun hem teknik hem de hız odaklı disiplinlerdeki yetkinliğini gösterdi.

tebrikler ve altyapı:

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Göksun Öz, elde edilen başarı nedeniyle Esilay Odabaşı ile sporcunun yetişmesinde emeği bulunan kurum antrenörü Mehmet Akay'ı tebrik etti ve başarılarının devamını diledi. Odabaşı'nın turnuvada kazandığı altın ve bronz madalyalar, Mersin spor camiasında memnuniyet yarattı.

Şampiyonayı bir altın ve bir bronz madalyayla tamamlayan Odabaşı, elde ettiği derecelerle ülke düzeyinde adından söz ettirmeye devam ediyor.

İSTANBUL&#039;DA DÜZENLENEN PARKUR CİMNASTİK GENÇ-BÜYÜK TÜRKİYE ŞAMPİYONASI&#039;NDA MERSİN&#039;İ TEMSİL EDEN...

İSTANBUL'DA DÜZENLENEN PARKUR CİMNASTİK GENÇ-BÜYÜK TÜRKİYE ŞAMPİYONASI'NDA MERSİN'İ TEMSİL EDEN ESİLAY ODABAŞI, BİR ALTIN VE BİR BRONZ MADALYA KAZANDI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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