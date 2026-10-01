Başakşehir'de otoparkta tartıştığı sürücüye küfür eden doktor 180 bin lira ceza aldı

Olayın kısa özeti

Başakşehir'de Mall of İstanbul AVM otoparkı girişinde yaşanan tartışma, bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde kadın doğum doktoru Ö.K.A.'nın aracından inerek karşısındaki sürücüye hakaret ve küfürler savurduğu görülüyor. Video kaydını çeken sürücüye yönelik sözlerden biri kayıtta "Çek arkam sağlam" şeklinde duyuluyor.

görüntü incelemesi ve tespit:

Saldırıya uğradığını belirten sürücünün şikayeti üzerine Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Trafik Denetleme Büro Amirliği tarafından olay anına ait video kayıtları detaylı şekilde incelendi ve görüntüdeki sürücünün Ö.K.A. olduğu tespit edildi. Yapılan inceleme, kişinin aracından amaçlı olarak indiği ve sözlü saldırıda bulunduğunu ortaya koydu.

uygulanan idari ve adli işlemler:

Polis ekiplerinin tespitleri doğrultusunda kadın doktora 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/4 maddesi gereğince 180 bin lira trafik idari para cezası uygulandı. Haberde yer verilen bilgiye göre, Aydın'ın sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu ve aracı da 60 gün süreyle trafikten men edildi. Ayrıca olayla ilgili olarak Başakşehir Polis Merkezi Amirliği tarafından adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Olayın kameraya yansıması ve sonrasında yürütülen resmi soruşturma, trafikte yaşanan tartışmaların araç içi veya park alanlarında bile kayıt altına alınabildiğini ve bu tür tutumların ciddi idari yaptırımlar doğurabildiğini gösteriyor.

Kadın doktor trafikte tartıştığı sürücüye küfürler yağdırdı: 180 bin lira ceza yedi