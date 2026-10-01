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Gökyüzünde renk şovu: Teknofest'te paramotorlar Şanlıurfa semalarını süsledi

Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu'nun ikinci gününde paramotor gösterisi büyük ilgi çekti; binlerce kişi uçuşları cep telefonuyla kaydetti.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 12:40

GÜNCELLEME: 01 Ekim 2026 - 12:46

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EDİTÖR: Taylan Polat

Gökyüzünde renk şovu: Teknofest'te paramotorlar Şanlıurfa semalarını süsledi

Gökyüzünde renk şovu: Teknofest'te paramotorlar Şanlıurfa semalarını süsledi

Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu festivalinin ikinci gününde paramotor gösteri uçuşu gerçekleştirildi. Etkinlik, festival programının dikkat çeken bölümlerinden biri olarak kayda geçti.

gösterinin atmosferi:

Festival alanında sabah saatlerinden itibaren yerini alan binlerce vatandaş, gökyüzünde süzülen paramotorları merak ve coşkuyla izledi. Uçuşlar sırasında oluşan renkli görüntüler, alana farklı bir canlılık kattı ve izleyiciler anları fotoğraf ve video ile ölümsüzleştirdi.

renkli görüntüler ve kayıt anları:

Paramotorların düzenli formasyonları ve hareketli manevraları vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. İzleyiciler, gösteriyi cep telefonlarıyla kaydederken ortaya renkli ve dinamik kareler çıktı; etkinlik sahnesi sosyal paylaşım için de bol malzeme sundu. Gösteri, festivalin ikinci gününe damga vurdu ve katılımcılar tarafından beğeni topladı.

ŞANLIURFA GAP HAVALİMANI&#039;NDA DÜZENLENEN TEKNOFEST GÜNEYDOĞU FESTİVALİNİN İKİNCİ GÜNÜNDE PARAMOTOR...

ŞANLIURFA GAP HAVALİMANI'NDA DÜZENLENEN TEKNOFEST GÜNEYDOĞU FESTİVALİNİN İKİNCİ GÜNÜNDE PARAMOTOR GÖSTERİ UÇUŞU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Taylan Polat

Taylan Polat

 Teknoloji Editörü

Akıllı telefonlar, donanım incelemeleri, uzay araştırmaları ve savunma sanayii haberlerini yakından takip eden teknoloji editörü.

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