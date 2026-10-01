Geyve'de mobilya dükkanındaki yangın itfaiyeyi alarma geçirdi

Tepecikler Mahallesi'nde dükkan alev aldı

Geyve ilçesi Tepecikler Mahallesi'nde bir mobilya dükkanında çıkan yangın, mahallede korku ve paniğe yol açtı. Dükkan içinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan alevler, üretimde kullanılan süngerlere sıçrayınca yangın kısa sürede büyüdü. Süngerlerin yanmasıyla ortaya çıkan yoğun, sarı renkte duman bölgeyi kapladı.

Müdahale ve soğutma çalışmaları:

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına hızlı müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Müdahalenin ardından ekipler soğutma çalışmalarını tamamladı ve yangının daha fazla yayılmasının önüne geçildi.

Hasar ve soruşturma:

Yangında maddi hasar oluştuğu bildirildi. Yangının kesin çıkış nedeni henüz belirlenemediği için olayla ilgili inceleme başlatıldı. Yetkililer, soruşturmanın sonuçlanmasının ardından yangının çıkış nedenine dair detaylı bilgi vereceklerini açıkladı.

SAKARYA'NIN GEYVE İLÇESİNDE BİR MOBİLYA DÜKKANINDA ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ. DÜKKANDAKİ SÜNGERLERİN YANMASIYLA DUMANLAR SARI RENGE BÜRÜNDÜ