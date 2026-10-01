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Sekapark'ta denizi köpürten kirliliğin kaynağı metro şantiyesi çıktı

28 Eylül'deki yağış sonrası Sekapark sahilinde görülen köpüğün kaynağı metro şantiyesi bulundu; firmaya 1 milyon 678 bin TL idari ceza uygulandı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 10:26

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EDİTÖR: Aslı Han

Sekapark'ta denizi köpürten kirliliğin kaynağı metro şantiyesi çıktı

Sekapark'ta denizi köpürten kirliliğin kaynağı metro şantiyesi çıktı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kocaeli İl Müdürlüğü ekipleri, Sekapark sahilinde yağış sonrası oluşan köpüklenmeyle ilgili yapılan saha incelemesinde, kirliliğin kaynağını metro inşaatında tespit etti.

inceleme ve tespitler:

Merkez İzmit ilçesinde 28 Eylül tarihinde yaşanan yağışın ardından Sekapark'ta denize bağlanan kanalda ve denizde köpüklenme görülmesi üzerine Bakanlık ekipleri ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sahada inceleme başlattı. Yapılan çalışmada köpüğün, metro inşaatını yürüten firmanın şantiyesindeki kazı işleminde kullanılan ve varillerde tutulan kimyasal maddenin yağışın etkisiyle köpürmesinden kaynaklandığı belirlendi.

İncelemede, söz konusu kimyasalın mazgallar aracılığıyla kanala, kanal vasıtasıyla da Marmara Denizi'ne ulaştığı tespit edildi. Olay, Marmara Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içinde kayda geçti.

yaptırım ve hukuki süreç:

Bakanlık tarafından kirlilikle ilgili firmaya, bölgenin özel koruma statüsü nedeniyle 2 katı yaptırım uygulanarak toplam 1 milyon 678 bin TL idari ceza verildi. Ayrıca sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulduğu açıklandı.

Olayla ilgili tespitler ve uygulanan yaptırımlar, yetkili kurumların koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında kayda geçirilmiştir.

KOCAELİ&#039;NDE DENİZİN KÖPÜKLENMESİNE NEDEN OLAN FİRMAYA 1,6 MİLYON LİRA CEZA UYGULANDI

KOCAELİ'NDE DENİZİN KÖPÜKLENMESİNE NEDEN OLAN FİRMAYA 1,6 MİLYON LİRA CEZA UYGULANDI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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