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Serbest piyasada döviz işlemleri küçük farklarla başladı

Serbest piyasada dolar 50,1570 liradan, euro 56,2090 liradan güne başladı; Kapalıçarşı alış-satış fiyatlarındaki küçük farklar izlendi.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 09:42

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EDİTÖR: Berk Doğan

Serbest piyasada döviz işlemleri küçük farklarla başladı

serbest piyasada döviz fiyatları:

Serbest piyasada işlem yapan yatırımcılar bugünkü açılışta döviz kurlarındaki sınırlı hareketliliği izliyor. dolar 50,1570 liradan ve euro 56,2090 liradan güne başladı.

kapalıçarşı'da alış ve satış fiyatları:

İstanbul Kapalıçarşı’da 50,1550 liradan alınan dolar 50,1570 liradan, 56,2070 liradan alınan euro ise 56,2090 liradan satılıyor.

dünün kapanış verileri:

Son kapanışta dolar 50,14 liradan, euro 56,26 liradan satılmıştı; açılış verileri ile kıyaslandığında kurlarda yalnızca küçük farklılıklar göze çarpıyor.

DOLAR 50,1570 LİRADAN, EURO İSE 56,2090 LİRADAN GÜNE BAŞLADI.

DOLAR 50,1570 LİRADAN, EURO İSE 56,2090 LİRADAN GÜNE BAŞLADI.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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