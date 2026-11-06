Bafra'da alevlenen elektrik telleri trafikte paniğe neden oldu

Bafra'da elektrik tellerinin alev alması

Samsun'un Bafra ilçesinde, Mevlana Mahallesi Öğretmenevi önünde bulunan elektrik direğindeki tellerin alev alması cadde üzerinde paniğe yol açtı. Olay anı, çevredeki vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi.

olay yeri ve sebepleri:

Edinilen bilgiye göre, tellerin alev alması hava muhalefeti nedeniyle gerçekleşti. Alev alan tellerin yola düşmesi, özellikle trafiğin yoğun olduğu saatlerde yaygın bir endişe kaynağı oldu ve bölgedeki araç trafiğinde risk oluşturdu.

müdahale ve alınan önlemler:

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, elektrik dağıtım şirketi ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerinde güvenlik önlemleri alarak çevreyi boşalttı ve elektrik arızasının giderilmesi için çalışma başlattı. Yetkililer, ekiplerin müdahalesiyle tehlikenin kontrol altına alındığını bildirdi.

OLAY ANI SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ.