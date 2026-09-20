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Şırnaklı vekil Kasrik’te sel sonrası dere ıslahını inceledi

AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, DSİ ve İl Özel İdaresi ekiplerinin Kasrik’te yürüttüğü dere ıslahı ve yaya yolu çalışmalarını yerinde inceledi.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 14:00

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EDİTÖR: Merve Çelik

Şırnaklı vekil Kasrik’te sel sonrası dere ıslahını inceledi

Kasrik’te dere ıslahı ve yaya yolu çalışmaları:

AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, şiddetli sağanak yağışların ardından taşkınların yaşandığı Kasrik beldesinde, sahada yürütülen çalışmaları yerinde denetledi. Bölgedeki müdahaleler, Devlet Su İşleri (DSİ) ve Şırnak İl Özel İdaresi ekiplerinin koordinasyonunda sürüyor.

Geçtiğimiz kış aylarında etkili olan yoğun yağışlar sonucunda altyapıda oluşan zayıflıkların giderilmesi amacıyla başlatılan çalışmalarda, dere yataklarının ıslahı ile yaya yollarının yeniden düzenlenmesi öncelikli adımlar arasında yer alıyor. Tatar, sahada yetkililerden yürütülen faaliyetlerin son durumu hakkında detaylı bilgi aldı ve işin biçimi ile önceliklerini yerinde değerlendirdi.

çalışmaların kapsamı ve hedefleri:

İlgili kurumların çalışmalarında öncelik, muhtemel taşkın risklerini en aza indirmek ve yaşam alanlarını güvenli hale getirmek. Altyapı güçlendirme, dere yatağı temizliği ve yaya yollarının düzenlenmesi gibi uygulamalarla can ve mal güvenliğinin korunması hedefleniyor. Bölge yetkilileri, yapılan çalışmaların kısa sürede tamamlanarak beldedeki risklerin azaltılmasını amaçladıklarını belirtiyor.

yerel halkla iletişim ve koordinasyon:

Tatar, incelemeler sırasında belde sakinleriyle bir araya geldi ve saha ekipleriyle bilgi alışverişinde bulundu. Ziyarette yaptığı açıklamada Tatar, "Kasrik beldemizde yoğun yağışlar nedeniyle hasar gören dere yataklarında, DSİ ve İl Özel İdaremiz tarafından yürütülen dere ıslahı ve yaya yolu çalışmalarını yerinde inceledik. Hemşehrilerimizin can ve mal güvenliğini korumak, taşkın riskini azaltmak ve daha güvenli yaşam alanları oluşturmak amacıyla çalışmalarımız hızla devam ediyor. Şehrimizin ihtiyaçlarını sahada adım adım takip ediyor, gerekli çalışmaları ilgili kurumlarımızla tam bir koordinasyon içerisinde sürdürüyoruz" dedi.

Yetkililer, bölgedeki ıslah ve altyapı çalışmaları tamamlandıkça Kasrik beldesinin taşkınlara karşı daha dirençli hale geleceğini vurguluyor. Sahada devam eden çalışmaların hızlandırılması ve yerel ihtiyaçların takip edilmesiyle risklerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

ŞIRNAK MİLLETVEKİLİ TATAR, SELİN VURDUĞU KASRİK’TE DERE ISLAHI ÇALIŞMALARINI İNCELEDİ

ŞIRNAK MİLLETVEKİLİ TATAR, SELİN VURDUĞU KASRİK’TE DERE ISLAHI ÇALIŞMALARINI İNCELEDİ

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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