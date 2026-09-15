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Sis sabahı İhsangazi'yi örten beyaz örtü havadan görüntülendi

İhsangazi'de gece sıcaklığının düşmesiyle sabah etkili olan sis, ilçe merkezi ve ormanları örterek havadan çekilen görüntülerde büyüleyici sahneler oluştu.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 09:32

GÜNCELLEME: 15 Eylül 2026 - 09:33

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EDİTÖR: Aslı Han

Sis sabahı İhsangazi'yi örten beyaz örtü havadan görüntülendi

Sis sabahı İhsangazi'yi örten beyaz örtü havadan görüntülendi

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sis, ilçe merkezi ile çevresindeki ormanlık alanları kapladı. Sabahın erken saatlerinde ortaya çıkan bulutumsu örtü, bölgeye farklı bir atmosfer kazandırdı.

Havadan görüntüler:

Alınan kayıtlarda, sis bulutlarının ilçe merkezinin üzerine yayılarak ağaçlık alanları adeta örtmesi dikkat çekti. Havadan çekilen görüntüler, bölgenin sessizliğini ve sisin oluşturduğu görsel bütünlüğü net şekilde yansıttı.

Görüşe etkisi:

Gece saatlerinde yaşanan hava sıcaklığının düşmesinin ardından etkili olan sis, görüş mesafesini düşürdü ve ulaşımda dikkat gerektiren koşullar oluşturdu. Aynı zamanda ortaya çıkan manzaralar, izleyenlere mest eden görüntüler sundu.

Yerel sakinler tarafından sabah saatlerinde gözlemlenen bu sis tabakası, havadan kaydedilen görüntülerle hem doğanın sakin yüzünü hem de meteorolojik değişimin günlük yaşama etkisini gösterdi.

KASTAMONU&#039;NUN İHSANGAZİ İLÇESİNDE SABAH SAATLERİNDE İLÇE ÜZERİNDE VE ORMANLIK ALANDA OLUŞAN SİS...

KASTAMONU'NUN İHSANGAZİ İLÇESİNDE SABAH SAATLERİNDE İLÇE ÜZERİNDE VE ORMANLIK ALANDA OLUŞAN SİS BULUTLARI KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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