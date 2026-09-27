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Sonbahar akşamları Aziziye’yi buluşturdu

Aziziye Belediyesi’nin 'Aziziye’de Güz Akşamları' etkinlikleri Trafik Eğitim Parkı ve Ilıca'da binlerce kişiye oyun, tiyatro ve konser dolu anlar yaşattı.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 14:44

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Sonbahar akşamları Aziziye’yi buluşturdu

aziziye’de güz akşamları ilçe genelinde devam etti

Aziziye Belediyesi tarafından başlatılan Aziziye’de Güz Akşamları etkinlikleri, yediden yetmişe ilçe halkını bir araya getirerek yoğun ilgi gördü. Trafik Eğitim Parkı ile Ilıca’da gerçekleştirilen iki etaptan oluşan program, çocuklara yönelik atölyeler, tiyatro gösterimleri ve açık hava konserleriyle dolu dolu geçti.

çocuk etkinlikleri ve eğlence alanları:

Etkinlik alanına kurulan dev oyun parkları, çeşitli yarışmalar ve eğlence stantları çocukların en fazla vakit geçirdiği bölümler oldu. Yarışmalarda dereceye girenlere hediyeler dağıtılırken, Osmanlı macunu, pamuk şekeri ve Osmanlı şerbeti gibi geleneksel ikramlar çocuklara sunuldu. Tiyatro gösterileri, küçük izleyicileri kahkahaya boğarken aileler de açık havada keyifli bir akşam geçirdi.

başkan akpunar’ın katılımı ve halkın tepkisi:

Etkinliklerde Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar da hazır bulundu. Başkan Akpunar, kalabalık içinde oyun parklarını dolaşıp çocuklarla tek tek ilgilenirken sık sık 'En büyük başkan bizim başkan' sloganlarıyla karşılandı. Çocukların etrafında oluşturduğu sevgi çemberi ve yoğun tezahüratlar, organizasyonun sıcak ve samimi atmosferini pekiştirdi.

İlk günün kapanışını yapan sanatçı Özge Polat ise seslendirdiği şarkılar ve türkülerle katılımcılara müzik ziyafeti sundu. Ilıca etabında da Trafik Eğitim Parkı’ndaki düzen ve coşku aynen tekrarlandı; aileler etkinliğin çocukların sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağladığını belirterek belediyeye ve Başkan Akpunar’a teşekkür etti.

Aziziye’de düzenlenen bu tür açık hava etkinlikleri, hem mahallelerin canlanmasına hem de farklı yaş grupları arasında sosyal bağların güçlenmesine zemin hazırlıyor. Belediye yetkilileri, programın ilerleyen günlerde farklı noktalarda devam edeceğini ve benzer içeriklerle daha geniş kitlelere ulaşmayı hedeflediklerini ifade etti.

AZİZİYE BELEDİYESİ’NİN İLÇE GENELİNDE BAŞLATTIĞI &quot;AZİZİYE&#039;DE GÜZ AKŞAMLARI&quot; ETKİNLİKLERİ, YEDİDEN...

AZİZİYE BELEDİYESİ’NİN İLÇE GENELİNDE BAŞLATTIĞI "AZİZİYE'DE GÜZ AKŞAMLARI" ETKİNLİKLERİ, YEDİDEN YETMİŞE BİNLERCE VATANDAŞIN KATILIMIYLA BÜYÜK BİR COŞKUYA SAHNE OLDU.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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