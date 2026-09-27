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Kuşadası'nda çevreyolunda devrilen otomobil: 2 yaralı

Kuşadası'nda dün gece plakası 09 ARV 964 olan otomobilin takla atması sonucu iki kişi yaralandı, sağlık ekipleri hastaneye kaldırdı.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 15:42

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kuşadası'nda çevreyolunda devrilen otomobil: 2 yaralı

kaza anı ve müdahale:

Kaza, Türkmen Mh. Çevreyolu üzerinde dün gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası 09 ARV 964 olan otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç takla atarak devrildi ve 2 kişi yaralandı.

yerine sevk edilen ekipler:

Kaza ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

kazaya ilişkin soruşturma:

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

KUŞADASI’NDA TRAFİK KAZASI: 2 YARALI

KUŞADASI’NDA TRAFİK KAZASI: 2 YARALI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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